Mundial 2026: calendario de la Selección Argentina en el grupo J; sedes, fechas y horarios

La selección argentina de fútbol integrará el Grupo J del Mundial 2026 junto a los seleccionados de Austria, Argelia y Jordania, en una zona que se presenta relativamente accesible en comparación con otras pero cuyo ganador chocará en dieciseisavos de final con quien se ubique segundo del Grupo H, que incluye a España y Uruguay.

El vigente campeón mundial comenzará la defensa del título ante Argelia, un rival que se presenta accesible para la Albiceleste, que sin embargo tendrá fresca la derrota por 1-2 ante Arabia Saudí en su debut en Catar 2022.

El seleccionado argelino se clasificó con comodidad a la cita mundialista, quedando como líder de su grupo en las eliminatorias africanas, y cuenta con jugadores como Rayan Ait-Nouri, del Manchester City, y Riyad Mahrez, actual jugador del Al Ahli saudí pero de extensa y exitosa carrera en la Premier League.

Selección Argentina, una de las beneficiadas por FIFA para el sorteo del Mundial 2026 Foto: AFA

El rival más fuerte que le tocó a Argentina fue Austria, seleccionado que vive un buen momento y que tiene como goleador al delantero Marko Arnautovic y cuenta con figuras como el mediocampista Marcel Sabitzer, del alemán Borussia Dortumund, y el lateral derecho Konrad Laimer, del Bayern Múnich.



El conjunto austríaco logró clasificarse directamente al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá tras imponerse en el Grupo H de la fase final de las eliminatorias europeas, con seis victorias, un empate y una derrota en ocho partidos, en los que marcó 22 goles y recibió cuatro.

Argentina cerrará su participación en la fase de grupos ante Jordania, que logró clasificarse al Mundial 2026 tras terminar en la segunda posición de su grupo en la fase final de la clasificación asiática, por debajo de Corea del Sur y superando a Irak.

Las principales figuras del conjunto árabe en las eliminatorias fueron los delanteros Ali Olwan y Yazan Al Naimat, mientras que uno de los jugadores más destacados de su plantel es Mousa Tamari, centrodelantero del Rennes francés.

Más allá de contar con un grupo accesible, los dirigidos por Lionel Scaloni enfrentan un panorama más complicado a partir de los dieciseisavos de final, donde, en caso de terminar en primer lugar, se enfrentarán al equipo que termine segundo en el Grupo H, compuesto por España, Uruguay, Arabia Saudí y Cabo Verde.

En caso de que Argentina terminara segunda en su grupo, chocaría ante el líder del Grupo H en dieciseisavos de final, por lo que un enfrentamiento con España o Uruguay se perfila como un escenario probable.



Sedes, fechas y horarios de los duelos de Argentina para la Copa del Mundo 2026

El cuadro 'albiceleste' iniciará su camino en el Mundial 2026 enfrentando a Argelia, el 16 de junio en Kansas City, a las 9:00 p.m. (hora local).

Para el segundo encuentro del grupo J, Argentina se medirá con Austria el 22 de junio a la 1:00 p.m. (hora local), en Dallas; misma ciudad donde los dirigidos por Lionel Scaloni cerrarán la fase de grupos contra Jordania, el 27 de junio a las 10:00 p.m. (hora local).