Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Disculpas a Lionel Scaloni, tras grave error en el sorteo del Mundial 2026; "no me conocía"

Disculpas a Lionel Scaloni, tras grave error en el sorteo del Mundial 2026; "no me conocía"

Gianni Infantino tomó la palabra, explicó lo sucedido, subió al escenario al entrenador argentino y todo quedó en una simple curiosidad del Mundial 2026.

Por: AFP
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Lionel Scaloni llevó el trofeo de la copa del mundo, en medio del sorteo del Mundial 2026
Lionel Scaloni llevó el trofeo de la copa del mundo, en medio del sorteo del Mundial 2026
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad