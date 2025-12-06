Juan Camilo 'Cucho' Hernández pide pista para el Mundial 2026: vea su gol contra Barcelona

El Barcelona reafirmó este sábado su liderato en La Liga al lograr una victoria de peso en el estadio de La Cartuja ante el Betis (3-5), un rival que está en una gran forma pero que tuvo que sucumbir ante la calidad del rival, en el que destacó los tres goles que logró Ferran Torres en la primera mitad.

El conjunto visitante, que vio como a los seis minutos el brasileño Antony dos Santos abrió el marcador para el Betis, no tardó en reaccionar para irse al descanso con un claro 1-4, con un triplete de Ferran Torres y otro tanto del suizo Roony Bardghji.

Ya en la segunda parte, al cuarto de hora, Lamine Yamal marcó de penalti el 1-5 y después el Betis maquilló el resultado con dos tantos en la recta final, uno de Diego Llorente y otro del colombiano Juan Camilo 'Cucho' Hernández, también de penalti.

Juan Camilo 'Cucho' Hernández, delantero colombiano de Real Betis, en el partido contra Barcelona AFP

Vea el gol de Juan Camilo 'Cucho' Hernández, con Real Betis vs. Barcelona, por La Liga

CUCHO GOL: Hernández esperó a Joan García y marcó el 3-5 de Betis vs. Barcelona.



📺 Mirá #LaLiga por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/pVMfRHXpR3 — SportsCenter (@SC_ESPN) December 6, 2025