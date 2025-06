Mundial de Clubes: ¿cuándo juegan PSG y Atlético de Madrid? Primer partidazo del torneo

El Mundial de Clubes 2025 se llevará a cabo en 12 estadios de Estados Unidos a partir del sábado 14 de junio, cuando el encuentro inaugural pondrá al Inter Miami, escuadra del argentino Lionel Messi, frente a Al-Ahly de Egipto.

Sin embargo, el duelo que verdaderamente se lleva toda la atención en el comienzo del torneo es el que al día siguiente protagonizarán París Saint-Germain de Francia con el Atlético de Madrid de España.

El equipo ‘galo’ viene de imponerse 5-0 sobre el Inter de Italia en la final de la Champions League y de ganar la Liga y la Copa de Francia.

Entre tanto, el Atlético fue tercero en la Liga de España y cuenta con el delantero de moda en Europa: el argentino Julián Álvarez, que promete dar lucha por la bota de oro del torneo.

Publicidad

Será una contienda de pesos pesados llamados a dominar el grupo B y a ser los 2 elencos que avancen a la ronda de octavos de final.

A su vez, en el otro compromiso del grupo Botafogo de Brasil se medirá con Seatttle Soundens de Estados Unidos en el estadio Lumen Field, de Seattle, casa del conjunto local.

Publicidad

¿Cuándo juega PSG contra Atlético de Madrid en el Mundial de Clubes?

El choque será el domingo 15 de junio a las 2 de la tarde, hora colombiana, y tendrá como escenario el estadio Rose Bowl, de Pasadena, California.

Partidos del PSG en el grupo B del Mundial de Clubes:

⦁ PSG (FRA) vs. Atlético de Madrid (ESP)

Fecha: domingo 15 de junio

Estadio: Rose Bowl, de Pasadena

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)

⦁ PSG (FRA) vs. Botafogo (BRA)

Fecha: jueves 19 de junio

Estadio: Bank of America, de Charlote

Hora: 8:00 p. m. (de Colombia)

⦁ PSG (FRA) vs. Seattle Sounders (EE. UU.)

Fecha: lunes 23 de junio

Estadio: Lumen Field, de Seattle

Hora: 2:00 p. m. (de Colombia)