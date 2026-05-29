Neymar vuelve a dar de qué hablar en la Selección de Brasil; video lo dejó en evidencia

Neymar, de baja por una lesión muscular de grado II en el gemelo derecho, se dejó ver este viernes en el entrenamiento de la selección brasileña, en el que posó sonriente y hablando con miembros del cuerpo técnico.

El 10 pisó el césped de la Granja Comary, donde se encuentra el centro de alto rendimiento de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), en la localidad de Teresópolis, por primera vez desde que se incorporó a la concentración de la Canarinha, el miércoles pasado.

Según imágenes divulgadas por la CBF, el delantero del Santos hizo acto de presencia en la práctica de este viernes con zapatillas deportivas para realizar movimientos suaves dentro del campo.

De acuerdo con medios locales, el exjugador del FC Barcelona no se ejercitó en ningún momento con el resto de sus compañeros, que ya piensan a fondo en el amistoso preparatorio para el Mundial 2026 contra Panamá, el domingo, en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.



Desde que se puso en manos de los médicos de la selección, Neymar sigue un "tratamiento intensivo" con el objetivo de llegar a tiempo al debut en el Grupo C contra Marruecos, el próximo 13 de junio, en Nueva Jersey.

Nesta sexta-feira (29), o atacante Neymar Jr. não participou das atividades em campo com a Seleção Brasileira, mas esteve no gramado observando o treino.



(📹 crédito: @vivaespacocriativo.oficial)#ESPN2026 #Neymar #SeleçãoBrasileira pic.twitter.com/rGu6YraX37 — SportsCenter Brasil (@SportsCenterBR) May 29, 2026

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Los trabajos de recuperación consisten principalmente en gimnasio y sesiones de fisioterapia, aunque este viernes entró en campo por primera vez de forma muy suave.

Según el portal Ge, Ney acompañó el entrenamiento de sus compañeros hasta el final y en algún momento se sentó al lado del técnico Carlo Ancelotti.

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En las imágenes de la CBF también se le vio conversar con el coordinador de las selecciones brasileñas masculinas, Rodrigo Caetano.

La CBF informó el jueves que el también exjugador del Al-Hilal saudí estará de baja entre dos y tres semanas, y que en principio seguirá en la convocatoria para disputar la que será su cuarta Copa del Mundo con la absoluta.

El Santos comunicó en un primer momento que Neymar tenía solo un "edema", pero la CBF realizó sus propias pruebas y constató que la lesión era más grave de lo esperado.

El máximo goleador histórico de la Canarinha se perderá así los dos amistosos previos al Mundial contra Panamá y Egipto, y es duda para el debut ante Marruecos.