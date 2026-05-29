Contragolpe de Sebastián Villa tras ausencia de Selección Colombia; "no tengo lío con la justicia"

Sebastián Villa sigue siendo tema de debate, días después de haber quedado fuera de la convocatoria final para el certamen mundialista. Y es que, tras varias críticas y opiniones divididas, el futbolista colombiano ‘rompió’ el silencio y contó la verdad.

En charla con Macnelly Torres, Orlando Berrío y Andrés Cadavid en el programa ‘El Camerino’; Villa se confesó y se refirió a su actualidad judicial, desmintiendo las varias informaciones que han rondado en redes últimamente, afirmando que no tiene problemas con la ley.

“Les voy a decir una cosita, yo no tengo ningún problema con la justicia y les puedo mostrar mi expediente; estoy libre. Por eso yo viajo a cualquier parte del mundo”, indicó de entrada Sebastián, dejando claro que no tiene condena alguna, como algunos lo han mencionado en los últimos días.

Sebastián Villa reveló detalles de la llamada que lo ilusionó con la Selección Colombia #HoyEnBlu #BlogDeportivo pic.twitter.com/iozE9T8dyp — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) May 29, 2026

Inclusive, referente a lo que hubiera sido su posible convocatoria a la Selección Colombia; el extremo de Independiente Rivadavia contó que no habría tenido problema para viajar e instalarse con la ‘tricolor’ en territorio norteamericano.



“He visto que mucha gente dice que Villa no tiene visa para entrar a los Estados Unidos, pero a mí me la dieron por diez años; así que yo no tengo problema con eso. Mucha gente opina sin saber mi hermano y lo que no me gustó fue que una persona me llamó, me dijo ciertas cosas delante de mi esposa y a la final no salió con nada. En la vida la palabra”, agregó Sebastián Villa.

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¿Hubo acercamientos para ir al Mundial?

En la misma entrevista, el extremo colombiano confesó reveladora información, dejando claro que hubo alguien que se comunicó con él, para informarle que era muy probable su presencia en el certamen orbital. No obstante, al final esa promesa que le hicieron no se cumplió.

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“Ustedes saben que yo estoy con Dios, ahora va a nacer mi nena y eso también es una bendición. A mí una persona me llamó; no voy a decir quién porque yo soy una persona con códigos, pero lo dijo delante de mi esposa, en el altavoz. Bueno, al final son los tiempos de Dios”, concluyó Sebastián Villa, dejando claro que ahora se enfoca en el nacimiento de su hija y no le echa mucha ‘tiza’ al tema de la Selección Colombia.

“Villa no se merecía esto. Me equivoqué exponiéndolo”: Néstor Lorenzo en Noticias Caracol con Javier Hernández Bonnet y Juan Roberto Vargas pic.twitter.com/nOE01AdDAm — Julián Capera (@JulianCaperaB) May 29, 2026

¿Qué dijo Néstor Lorenzo sobre Sebastián Villa?

"El tema de Sebastián (Villa) fue duro, él no se merecía eso, no debí exponerlo. Los hombres, las mujeres, los hogares pensaban distinto. La decisión fue futbolística; pero sin duda que el contexto no le ayudó", dijo el pasado jueves, el técnico argentino, en una charla exclusiva con Juan Roberto Vargas y Javier Hernández Bonnet, directores de Noticias Caracol y Gol Caracol.