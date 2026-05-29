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Colombia vs. Costa Rica; cuándo juegan, precios de las boletas, hora y dónde ver EN VIVO por TV

La Selección Colombia se alista para el Mundial 2026, pero antes de su debut enfrentará a Costa Rica. ¡Acá los detalles del partido de despedida de la 'tricolor en El Campín!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 29 de may, 2026
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La Selección Colombia pule los últimos detalles de cara su debut en el Mundial 2026.
La Selección Colombia pule los últimos detalles de cara su debut en el Mundial 2026.
Foto: AFP

La Selección Colombia está en 'modo Mundial 2026', pero antes de su participación en Estados Unidos, México y Canadá, tendrá un par de pruebas preparatorias, siendo una de ellas frente a Costa Rica.

Este compromiso de fogueo frente al combinado centroamericano, además, servirá como ese duelo de despedida, de recibir el calor y aliento del pueblo 'cafetero', previo al reto de enfrentar nuevamente una Copa del Mundo, tras no estar en Qatar 2022. Los dirigidos por Néstor Lorenzo esperan regalarle una victoria a los hinchas presentes en el estadio Nemesio Camacho El Campín, y al público que lo seguirá EN VIVO por TV en todo el territorio nacional.

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¿Cuándo es Colombia vs. Costa Rica; a qué hora es?

El calendario de la 'tricolor' precisa que este partido de preparación está pactado para este lunes 1 de junio, en el estadio El Campín, escenario deportivo donde el balón rodará a las 6:00 de la tarde. Se espera la presencia de todas las figuras de la Selección Colombia, encabezadas por Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, Luis Javier Suárez; entre otros.

La Selección Colombia ya presentó su convocatoria para el Mundial 2026
La Selección Colombia ya presentó su convocatoria para el Mundial 2026
AFP

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¿Cuál es el precio de la boletería y dónde comprarlas?

Según precisó la propia Federación Colombiana de Fútbol en un comunicado en sus medios digitales, las entradas para el compromiso entre colombianos y 'ticos' se podrá adquirir en la web oficial de 'Tu Boleta'.

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A continuación, le presentamos los precios de la boletería:

  • Occidental: $490.000 + $70.000 (cargo de servicio)
  • Oriental Central: $390.000 + $56.000 (cargo de servicio)
  • Oriental Lateral: $270.000 + $39.000 (cargo de servicio)
  • Norte: $85.000 + $13.000 (cargo de servicio)
  • Sur: $85.000 + $13.000 (cargo de servicio)

¿Dónde ver EN VIVO por TV y ONLINE el compromiso entre la Selección Colombia y Costa Rica?

Como es costumbre, este duelo de fogueo se podrá ver EN VIVO por TV en nuestro país en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, la nueva plataforma de Caracol Televisión, y en este portal: www.golcaracol.com, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, para que se programe y no se lo pierda.

Después de medir fuerzas contra Costa Rica, los dirigidos por Néstor Lorenzo enfrentarán a Jordania, el domingo 7 de junio; y luego ya se enfocarán de lleno a preparar su debut en la Copa del Mundo que será el 17 de junio frente a Uzbekistán.

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