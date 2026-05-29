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Convocadas de Selección Colombia femenina para Liga de Nacional; Mayra Ramírez vuelve

Hace un par de minutos, Ángelo Marsiglia reveló el listado de futbolistas convocadas para afrontar las fechas 8 y 9 de la Liga de Naciones; ¡hubo importante novedad!

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 29 de may, 2026
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Selección Colombia femenina Linda Caicedo
Linda Caicedo celebra gol con la Selección Colombia femenina - Foto:
Colprensa

Hace un par de minutos, en la Federación Colombiana de Fútbol hicieron importante anuncio, revelando los nombres de las futbolistas que hacen parte de la convocatoria de Ángelo Marsiglia, pensando en lo que será la octava y novena jornada en la Liga de Naciones femenina.

Para estos partidos, la Selección Colombia deberá enfrentar a Uruguay y Paraguay; con el objetivo de sumar tanto en casa como de visita, para sellar su presencia en la Copa del Mundo, que se disputará el próximo año en Brasil.

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Dentro de las novedades, es importante destacar el regreso de Mayra Ramírez, quien nuevamente vuelve a vestir los colores de la 'tricolor', tras superar sus problemas físicos que la habían aquejado en las jornadas pasadas.

Mayra Ramírez
Mayra Ramírez celebra el gol con Selección Colombia - Foto:
AFP

Además, y como dato no menor, es importante recalcar que la Selección Colombia femenina jugará en la que es su casa; donde se esperan miles y miles de hinchas acompañando a las dirigidas por Ángelo Marsiglia, el próximo viernes 5 de junio, para el encuentro contra Uruguay.

"Cali, llegó el momento de demostrar por qué son la casa de la Selección Colombia Femenina. Es hora de llenar el Pascual Guerrero, teñirlo de amarillo y llevar en cada canto, en cada aplauso y en cada bandera la fuerza de un país que sueña en grande", citó la Federación Colombiana de Fútbol en el comunicado que emitieron hace un par de minutos, dejando claro que esperan la presencia de toda la hinchada amarilla, azul y roja.

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A falta de dos jornadas, la 'tricolor' es parcialmente segunda en la tabla de posiciones, con las mismas catorce unidades de Argentina, pero menor diferencia de gol.

Un triunfo frente a Paraguay, dejaría a las colombianas directamente clasificadas al Mundial del próximo año.

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Convocatoria de la Selección Colombia femenina, para la Liga de Naciones:

  1. ANA MARÍA GUZMÁN – Palmeiras (BRA)
  2. ÁNGELA BARÓN – HAC FEMINES (FRA)
  3. CATALINA PÉREZ – Racing Club Strasbourg (FRA)
  4. DANIELA ARIAS – San Diego Wave F.C. (USA)
  5. DANIELA CARACAS – R.C.D Espanyol (ESP)
  6. DANIELA MONTOYA – Gremio (BRA)
  7. GABRIELA RODRÍGUEZ – Cruzeiro F.C. (BRA)
  8. GREICY LANDÁZURY – Palmeiras (BRA)
  9. ⁠GISELA ROBLEDO – Corinthians (BRA)
  10. ILANA IZQUIERDO – Atlético San Luis (MEX)
  11. ⁠JORELYN CARABALÍ – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
  12. KATHERINE TAPIA – Palmeiras (BRA)
  13. LEICY SANTOS – Washington Spirit (USA)
  14. LINDA CAICEDO – Real Madrid C.F. (ESP)
  15. LORENA BEDOYA – Cruzeiro F.C. (BRA)
  16. ⁠LUISA AGUDELO – Deportivo Cali (COL)
  17. MANUELA VANEGAS – Brighton & Hove Albion F.C. (ENG)
  18. MARCELA RESTREPO – C.F. Monterrey (MEX)
  19. MAYRA RAMÍREZ – Chelsea FC (ENG)
  20. MAITHE LÓPEZ – Vancouver FC (CAN)
  21. MICHELLE VÁSQUEZ – Deportivo Cali (COL)
  22. WENDY BONILLA – Pumas (MEX)
  23. YIRLEIDIS QUEJADA – C.F. Pachuca (MEX)
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