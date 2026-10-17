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Gol Caracol  / "No se mide con la misma vara", el duro reclamo en Betis sobre el arbitraje frente al Barcelona

"No se mide con la misma vara", el duro reclamo en Betis sobre el arbitraje frente al Barcelona

La derrota del Betis sobre Barcelona en La Cartuja dejó un ambiente tenso y con duras críticas hacia la actuación del cuerpo arbitral. Desde los 'verdiblancos' alzaron la voz.

Por: EFE
Actualizado: 17 de oct, 2026
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Betis perdió con Barcelona en La Cartuja, en duelo por la Liga de España.
Betis perdió con Barcelona en La Cartuja, en duelo por la Liga de España.
Foto: AFP

El defensor del Real Betis, Héctor Bellerín, ha asegurado este sábado, tras la goleada (2-5) sufrida por su equipo ante el Barcelona que "la primera parte, dentro de lo difícil que es defenderlos, ha estado repartida en cuanto a control y ocasiones" y remarcó que hubo decisiones que "no se castigan de la misma forma".

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"Luego, creo que ha habido un par de decisiones injustas para los dos lados. Creo que no se castigan de la misma forma. Esa jugada, la roja, no nos la podemos permitir. He hablado con Facundo -Bernal- y sabe la responsabilidad que tiene eso", ha señalado Bellerín en declaraciones a 'DAZN'

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AFP

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En cuanto al gol anulado al Betis al filo del descanso, cuando el marcador era 1-2, Bellerín afirmó que "el trabajo del árbitro es difícil y no hay que responsabilizarlo del resultado", si bien recordó que en "dos jugadas decisivas en un partidos de este calibre", dejan una "sensación de injusticias en el vestuario".

¿Cuándo vuelve a jugar el Betis en la Liga de España?

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El Betis, que tiene en sus filas a los colombianos 'Cucho' Hernández y Nelson Deossa, regresará a la acción en LaLiga EA Sports el próximo domingo 25 de octubre, cuando visite al Celta de Vigo en el Estadio Abanca Balaídos. El compromiso, correspondiente a la décima jornada del torneo local, está programado para las 10:15 de la mañana, hora de Colombia.

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