Gol Caracol  / "No veo a Kylian Mbappé ansioso por ganar la Champions League", confesión en Real Madrid

“No veo a Kylian Mbappé ansioso por ganar la Champions League”, confesión en Real Madrid

Comienza una nueva edición de la Champions League y las miradas están puestas en Kylian Mbappé y el Real Madrid, quienes juntos buscan conquistar la ‘orejona’.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 15, 2025 12:49 p. m.
Kylian Mbappé
Kylian Mbappé con el Real Madrid - Foto:
AFP

