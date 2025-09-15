Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Problemas en el entrenamiento del Real Madrid antes de Champions League; se retrasó una hora

Problemas en el entrenamiento del Real Madrid antes de Champions League; se retrasó una hora

En la previa al debut del Real Madrid en la Champions League frente al Olympique de Marsella; desde suelo español saltó la noticia de que surgió un inconveniente que retrasó el entrenamiento del club.

Por: EFE
Actualizado: septiembre 15, 2025 09:07 a. m.
Comparta en:
Real Madrid, en el entrenamiento previo al juego contra el Marsella
Real Madrid, en el entrenamiento previo al juego contra el Marsella
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad