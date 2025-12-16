Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Kylian Mbappé le ganó la 'guerra' al PSG; que deberá pagarle una millonada

Kylian Mbappé le ganó la 'guerra' al PSG; que deberá pagarle una millonada

El Tribunal de lo Laboral de París falló a favor de Kylian Mbappé y condenó al PSG a retribuirle los salarios y primas que reclamó. Este litigio comenzó tras la salida del delantero al Real Madrid.

Por: EFE
Actualizado: 16 de dic, 2025
Comparta en:
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid.
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad