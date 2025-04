"Once Caldas no tendrá mucha presión en Chile, Unión Española no llena el estadio"

Los equipos colombianos siguen con su aventura a nivel internacional y estemiércoles 9 de abril el turno es para Once Caldas, equipo que visitará a Unión Española , por la fecha 2 de la fase de grupos de la Copa Sudamericana 2025. En Gol Caracol charlamos con un jugador colombiano que jugó este mismo torneo continental con la camiseta del equipo chileno.

Se trata de Yulián Mejía, volante de 34 años vistió la camiseta de Unión Española entre 2019 y 2021. El antioqueño registró cuatro goles en 41 partidos, pero su contrato fue cesado por una lesión que sufrió.

Con los 'hispanos', Mejía disputó cuatro partidos en la Copa Sudamericana de 2019. Estuvo presente en los juegos de ida y vuelta contra Mushuc Runa y Sporting Cristal.

El jugador con pasado en Nacional y Millonarios analizó a detalle a Unión Española y habló sobre las opciones que tiene Once Caldas de sacar un buen resultado en territorio austral.

Usted jugó en Unión Española, ¿cómo juega el equipo chileno?

"Es el cuarto o quinto equipo más grande allá. Está Universidad de Chile, Colo Colo, Universidad Católica y ahí sigue Unión Española. Es un equipo que juega bien, tiene un ADN de jugar bien a la pelota, que le gusta salir siempre a jugar los partidos. El fútbol chileno, más que todo, es un fútbol muy directo, pero obviamente cuando toca construir, se construye".

¿Es una plaza dura para Once Caldas?

"Yo creo que es un partido parejo. No es un equipo que tenga una hinchada muy grande, sabiendo que es una linda institución. Sí, obviamente va la gente, le alientan, pero al menos las veces que yo jugué, no llenan el estadio, siempre había sillas vacías. Yo creo que por ahí también va a ser importante para Once Caldas, que no es que vaya a tener mucha presión allá"

¿Cómo ve a Dayro Moreno que no deja de marcar goles?

"Él es un goleador neto. Yo creo que uno nace con eso y a medida que va pasando el tiempo lo va perfeccionando. Obviamente ya con la cantidad de goles que tiene, con la cantidad de partidos, de ser una persona que se ubica muy bien, que le encanta el gol, que obviamente molesta, que cuando no hace un gol de pronto sale más molesto de lo normal. Hace desmarques de mucha inteligencia que puede dejar a los defensas mal parados. La verdad es que hace muchos goles, queda uno como asustado porque no necesita muchas opciones para meter el gol".