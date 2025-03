Palazo a José Pékerman por culpa de Lionel Messi; se la armaron en Argentina

Uno de los históricos en el fútbol argentino, volvió a arremeter contra José Néstor Pékerman por polémicas decisiones cuando dirigía a la ‘albiceleste’, y que relacionan directamente a Lionel Messi.

Todo, cuando el estratega, con buen paso por la Selección Colombia, dirigió a la ‘pulga’ y compañía en la Copa del Mundo 2006.

La derrota contra Alemania todavía está presente en el radar de los argentinos y especialmente, aún más, porque en aquel partido, Pékerman sacó a Juan Román Riquelme y dejó en la banca a nadie más y nadie menos que Lionel Messi ; un hecho que todavía no le perdonan al entrenador de 75 años.

José Néstor Pékerman, extécnico de la selección de Venezuela. Foto: Getty Images.

Y ante esto, Ricardo Bochini, histórico de la 'albiceleste' y voz oficial en dicho país, habló del tema, años después, para criticar fuertemente a Pékerman por sus decisiones en aquel partido definitorio, que significó la eliminación de Argentina en el certamen mundialista.

"Messi era más completo cuando empezó. Argentina no ganó un Mundial más porque José Néstor no lo puso en el 2006 la última media hora vs. Alemania, si Messi entra ahí le hace 3 goles a Alemania", indicó la leyenda 'albiceleste', afirmando que Pékerman tuvo el triunfo en el banquillo de suplentes.

Además, Bochini agregó que aquel equipo era uno de los mejores a nivel mundial, hecho que causó discordia aún más, por la manera en la que se despidió del certamen, que para aquel 2006 se realizó en territorio alemán: "Argentina le podía ganar a Italia, fue una de las mejores Selecciones que vi, estaba Tevez, Saviola, Crespo, Ayala, Sorín”.

¿Por qué Pékerman no puso a Lionel Messi?

El entrenador argentino, como respuesta a todas las especulaciones y dudas que, desde aquel entonces, han quedado en todo el pueblo argentino, salió a hablar de lo que fue ese partido contra Alemania.

X @Argentina

“La idea era ganarlo, no aguantar la pelota. Quería hacer el segundo gol y Román se me cansó. Cuántas veces lo voy a decir. Todos decían que el equipo dependía de él y no debía salir nunca. También me reclamaban que si él hubiese estado para aguantar la pelota, el tiempo hubiera pasado sin modificaciones en el resultado”, afirmó Pékerman en ‘TyC Sports’, respondiendo sobre el porqué le dio salida a Riquelme contra Alemania.

Sumado a eso, se refirió al tema de Lionel Messi, poniéndole fin a la polémica: “También escuché que si entraba Leo iba a hacer el mismo gol de Maradona (Diego), todas cosas improbables. Los futbolistas de ese equipo sabían muy bien cómo jugábamos”, concluyó José Néstor.