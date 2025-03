"La Selección Colombia de Pékerman daba resultados, la de Italia 90' jugaba bien, elaboraba"

Norberto Peluffo fue futbolista, después se hizo entrenador y desde hace un buen tiempo es técnico invitado a las transmisiones de Eliminatorias, mundiales y Copas América en Gol Caracol. Así dice que todo en su vida se ha desarrollado cercano al balón. "Desde 1977, cuando debuté con 18 años, y hasta hoy sigo en esto", dijo el santandereano, de 66 años, en el inicio de una charla abierta y sincera en la que dejó muchas frases y conceptos para enmarcar.

Y es que Peluffo habló de la Selección Colombia , cuyos colores también defendió en competencias internacionales, de antaño y también de las más cercanas. 'El Mono' defendió a las viejas generaciones de jugadores que participaron en mundiales de fútbol, sin demeritar lo que hicieron los hombres que bajo la conducción de José Pékerman llegaron hasta los cuartos de final en Brasil 2014.

"En mi época existieron jugadores para no envidiarle nada a los de ahora, desde que tengo uso de razón lo de Willington Ortiz era impresionante. Muchos de la generación de ahora dicen queJames Rodríguez era el mejor ; pero si no vieron a los de tiempo atrás. Había un jugador que le decían Maravilla, Delio Gamboa; imagínese lo que jugaba", expresó Peluffo con claridad y vehemencia.

En ese mismo orden de ideas, el nacido en Bucaramanga también echó el casete atrás para darle un vistazo al proceso que condujeron Francisco Maturana y Hernán Darío 'Bolillo' Gómez en el Mundial de 1990 y aprovechó para establecer diferencias con la de Brasil 2014.

Publicidad

"Me da risa que mucha gente habla de la Selección Colombia de Brasil 2014, pero muchos no vieron jugar la Selección de Italia 1990, esa sí que jugaba bien al fútbol. La de Pekerman no era que tuviera la pelota, que jugara; lo que daba era resultados. La del 90' jugaba bien al fútbol, ese partido de Alemania fue de lo mejor (triunfo nuestro 1-1), sin tener centro delantero, que ese día fue eventualmente 'Gambeta' Estrada", agregó 'el Mono'.

José Néstor Pékerman, exentrenador de la Selección Colombia. Foto: Colprensa.

Ahí mismo también complementó y apuntó que "no es que yo vaya a demeritar, pero muchos creen que los que inventaron el fútbol fueron los del 2014; antes también tuvimos buenas selecciones y grandes jugadores".

Publicidad

¿Qué dijo Peluffo sobre 'el Pibe' Valderrama y Falcao García?

"En estos días hablé con Carlos (Valderrama), no sabía que estaba en Estados Unidos...Pero ese hombre si es de un carácter 10 sobre 10, jugó toda la vida de la misma manera, con calor, con barro, con lluvia. Si hablamos de jugadores, ni siquiera el propio 'Pibe' decía que era el mejor, sino que decía que mejor que él fue Alfredo Arango. Él es de los que saben ser ídolos, igual que Falcao García . De qué sirve que digan allá va el ídolo, ese es el ídolo; pero al final qué deja usted. En las generaciones más cercanas parece que a ratos no hay humildad", expresó Norberto Peluffo cuando se le indagó sobre las calidades y cualidades del otrora '10' y del goleador histórico de la Selección Colombia.

Norberto Peluffo en dirección técnica. Colprensa

Además, también recordó a otro histórico de nuestro país. "Fredy Rincón, un monstruo. Con semejante físico, con esa calidad, de lo mejor. En Real Madrid no lo dejaron triunfar; pero en Brasil en Corinthians, en Palmeiras le fue bien".

Vea acá la entrevista de Norberto Peluffo con Gol Caracol