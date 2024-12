Pep Guardiola es contundente y dejó claro su futuro para cuando salga de Manchester City

En las últimas horas se conoció que el entrenador español Pep Guardiola , DT del Manchester City , despejó las dudas sobre su continuidad en el club 'ciudadano', en medio de una entrevista en el reconocido podcast 'Desmontadito', del cocinero español de tres estrellas Michelín, Dani García.

El técnico, de 53 años, aseguró que no tiene intención de dirigir a otro equipo tras su paso por el club inglés, entendiendo que ya no tendría energías: “No voy a coger a otro equipo. No hablo del futuro, futuro..., pero lo que no voy a hacer es dejarlo (el Manchester City) para irme a otro país. Ya no tendré energía", afirmó de manera contundente el siempre polémico entrenador.

Cabe recordar que Pep Guardiola recientemente extendió su contrato por dos temporadas más con el Manchester City, alargando un proceso que va desde el año 2016, donde ha conquistado seis Premier League y logró pasar a la historia del club, haciéndose con la primera UEFA Champions League para el club azul de Manchester.

Aún así, el español dejó abierta la posibilidad de dirigir una selección nacional, asegurando que sería una experiencia distinta por no implicar el trabajo diario, del cual asegura lo desgastaría demasiado: "Pensar en volver a empezar, en todo el proceso de entrenamiento... Uf. Una selección nacional sí, pero es diferente, no es el día a día",

Sobre su futuro más lejano, el técnico compartió su deseo de alejarse completamente del fútbol cuando llegue el momento de decir adiós, entendiendo que él sabrá cuando es el momento de parar: "Lo hago porque me gusta, no hay otra explicación. Quiero dejarlo e ir a jugar al golf, pero no puedo. Llegará un momento en el que sienta que ya es suficiente y entonces pararé definitivamente”

Pep Guardiola, técnico del Manchester City - Foto: Getty Images

Por ahora, Guardiola se siente plenamente satisfecho en el Manchester City. “Esta es mi novena temporada aquí; hemos vivido momentos increíbles juntos. Tengo un sentimiento muy especial por este club. Por eso estoy tan feliz de quedarme dos temporadas más”, finalizó.

¿Cómo va el Manchester City esta temporada?

El vigente campeón de la Premier League no pasa por su mejor momento en el campeonato local, ubicándose en la cuarta casilla dela Primera División inglesa, sumando 27 unidades en 15 partidos, a 8 puntos del líder del campeonato, el Liverpool del colombiano Luis Díaz , que no pudo jugar su partido correspondiente a la jornada 15 por problemas meteorológicos, contra el Everton en el clásico de Merseyside , por lo que en caso de ganar podría alejarse a 11 unidades de City.