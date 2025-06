¿Qué se juega Perú contra la Selección Colombia en Barranquilla, por las Eliminatorias?

Perú enfrenta este viernes 6 de junio un duelo decisivo contra laSelección Colombiapor la fecha 15 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de 2026. El partido se disputará en el estadio Metropolitano de Barranquilla a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana) y será transmitido por Gol Caracol.

Los dirigidos por Óscar Ibáñez llegan a este compromiso con la obligación de sumar de a tres si quieren mantener viva la esperanza de clasificar al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá. Perú iguala en puntos con Chile (10), pero supera al equipo de Ricardo Gareca por diferencia de gol, situación que le permite mantenerse en la lucha por al menos un puesto de repechaje.

¿Cómo va Perú en la Eliminatoria?

Selección Colombia vs. Perú. Getty Images.

La reciente derrota de Chile ante Argentina por 1-0 en Santiago abrió una valiosa oportunidad para que Perú avance posiciones. El conjunto inca debe aprovechar este resultado adverso de un rival directo para escalar en la tabla y soñar con la clasificación. Una victoria frente a Colombia lo catapultaría a los 13 puntos, acercándose peligrosamente a Bolivia y Venezuela, selecciones que también pelean por el repechaje y que se enfrentarán entre sí en esta misma jornada.

No obstante, el reto no será fácil. El calor y la humedad de Barranquilla, sumado a la urgencia del equipo colombiano de hacerse fuerte en casa, convierten este partido en un auténtico desafío para los incas. Colombia también necesita ganar para no ceder terreno en la tabla, por lo que se espera un encuentro intenso y muy disputado.

En caso de derrota, el panorama para Perú se tornaría mucho más complejo. Los tres partidos restantes serían verdaderas finales para los de Ibáñez, que ya no dependen exclusivamente de sus propios resultados, sino también de lo que hagan sus rivales directos.

La hinchada peruana mantiene la fe en que su selección pueda sacar adelante este compromiso crucial. Con figuras jóvenes combinadas con experiencia, Perú buscará dar el golpe en Barranquilla y mantenerse en carrera hacia el sueño mundialista. La consigna está clara: ganar o empezar a despedirse de la Copa del Mundo 2026.

