Polémica en final de Champions League; ¿era mano en el Arsenal y penalti para el PSG?

Este sábado, la final de la Champions League entre PSG y Arsenal no estuvo exenta de polémica y todo por una acción que tuvo como protagonista al extremo Bukayo Saka.
La pelota quedó de rebote en el área 'gunner' y Saka en su intención de rechazar terminó impactando la 'redonda' con ambas manos. Los jugadores del PSG reclamaron penalti, pero el juez central no sancionó nada y no hubo llamado del VAR.
Vea la mano de Bukayo Saka en PSG vs. Arsenal
PSG PIDIÓ PENAL POR ESTA MANO DE SAKA. ¿QUÉ TE PARECE?— SportsCenter (@SC_ESPN) May 30, 2026
📺 La #UCLfinal, por #DisneyPlus Plan Premium pic.twitter.com/7GJB2Ok3hw
Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.