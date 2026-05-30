Polémica en final de Champions League; ¿era mano en el Arsenal y penalti para el PSG?

Este sábado, la final de la Champions League entre PSG y Arsenal no estuvo exenta de polémica y todo por una acción que tuvo como protagonista al extremo Bukayo Saka.

La pelota quedó de rebote en el área 'gunner' y Saka en su intención de rechazar terminó impactando la 'redonda' con ambas manos. Los jugadores del PSG reclamaron penalti, pero el juez central no sancionó nada y no hubo llamado del VAR.

Vea la mano de Bukayo Saka en PSG vs. Arsenal