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Gol Caracol  / Polémica en final de Champions League; ¿era mano en el Arsenal y penalti para el PSG?

Polémica en final de Champions League; ¿era mano en el Arsenal y penalti para el PSG?

A Bukayo Saka, extremo del Arsenal, la pelota le pegó en la mano dentro del área y los jugadores del PSG reclamaron penalti. El árbitro hizo caso omiso a la acción.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 30 de may, 2026
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Bukayo Saka, jugador de Arsenal.
Bukayo Saka, jugador de Arsenal.
AFP.

Este sábado, la final de la Champions League entre PSG y Arsenal no estuvo exenta de polémica y todo por una acción que tuvo como protagonista al extremo Bukayo Saka.

La pelota quedó de rebote en el área 'gunner' y Saka en su intención de rechazar terminó impactando la 'redonda' con ambas manos. Los jugadores del PSG reclamaron penalti, pero el juez central no sancionó nada y no hubo llamado del VAR.

Vea la mano de Bukayo Saka en PSG vs. Arsenal

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