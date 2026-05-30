Así fue el gol de Kai Havertz en PSG vs Arsenal, final de Champions League; definición magistral

Arsenal dio la sorpresa cuando apenas iban 5 minutos de juego en el estadio Puskás Arena (Budapest), en la final de la Champions League contra el PSG, y todo gracias a Kai Havertz.

El futbolista alemán recibió la pelota por la banda izquierda, entró en solitario al área y sacó un zurdazo imparable que entró por el primer palo.

Acá el gol de Kai Havertz en PSG vs Arsenal, final de Champions League:

¡¡LA COBRA KAI DE LAS FINALES!! GOLAZO DE HAVERTZ PARA MARCAR EL 1-0 DEL ARSENAL ANTE PSG EN EL ARRANQUE DEL PARTIDO.



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