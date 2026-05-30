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Gol Caracol  / Así fue el gol de Kai Havertz en PSG vs Arsenal, final de Champions League; definición magistral

Así fue el gol de Kai Havertz en PSG vs Arsenal, final de Champions League; definición magistral

El futbolista alemán Kai Havertz se encargó, cuando apenas iban 5 minutos de la final de Champions, de adelantar al Arsenal en el estadio Puskás Arena, en Budapest.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 30 de may, 2026
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Kai Havertz Arsenal vs PSG
Kai Havertz celebra gol en final de Champions League Arsenal vs PSG
AFP

Arsenal dio la sorpresa cuando apenas iban 5 minutos de juego en el estadio Puskás Arena (Budapest), en la final de la Champions League contra el PSG, y todo gracias a Kai Havertz.

Neymar y Carlo Ancelotti.
Gol Caracol

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El futbolista alemán recibió la pelota por la banda izquierda, entró en solitario al área y sacó un zurdazo imparable que entró por el primer palo.

Acá el gol de Kai Havertz en PSG vs Arsenal, final de Champions League:

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