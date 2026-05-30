¿Cómo quedó Egan Bernal en la clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 20?

Thymen Arensman llegará a Roma en cuarta posición de la clasificación general del Giro de Italia, mientras que Egan Bernal ocupa el décimo puesto tras la última jornada de montaña.

Ambos cruzaron la línea de meta en quinta y sexta posición tras dos ascensos consecutivos al Piancavallo, manteniendo sus posiciones en la general tras una magnífica demostración de trabajo en equipo en la etapa 20.

Bernal realizó un gran esfuerzo para ayudar a Arensman a recuperar el ritmo y volver al grupo de perseguidores de la clasificación general que iba por delante. El colombiano marcó un ritmo fuerte y continuó al frente mientras la pareja del Netcompany INEOS recortaba la diferencia con Felix Gall (Decathlon CMA CGM), Jai Hindley (Red Bull - Bora - Hansgrohe) y Derek Gee-West (Lidl-Trek).

Por delante, Jonas Vingegaard (Visma | Lease a Bike) se había escapado en solitario a unos 11 km de la meta para hacerse con la victoria y afianzar su control sobre la maglia rosa de 2026.



Anteriormente, Jack Haig había tirado en cabeza como parte de la escapada matinal. El australiano lideró al grupo en el primer paso por Piancavallo, antes de volver a incorporarse al grupo de la clasificación general en los últimos compases.

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La acción concluirá el domingo en la capital italiana, Roma, donde los corredores deberán cruzar la línea de meta sin incidentes para asegurar sus posiciones finales en la clasificación general.

Thymen Arensman: "Egan ha sido sin duda el MVP de hoy. Pero teníamos un plan para esta etapa y lo hemos ejecutado a la perfección. Creo que los dos hemos hecho una actuación magnífica y hemos dosificado la subida de forma impecable. También quiero felicitar al equipo por su trabajo durante toda la jornada: me han ayudado muchísimo. Me siento muy orgulloso y honrado de correr para este equipo y de conseguir un buen resultado para él. Estoy muy orgulloso de los chicos"

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"Sé que, al igual que ayer, en subidas tan empinadas tengo que dosificar un poco más, para luego, en los tramos un poco más fáciles, poder marcar la diferencia juntos. Es genial cuando un plan sale bien", agregó el neerlandés.

Clasificación general del Giro de Italia 2026, tras la etapa 20