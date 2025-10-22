¿Por qué le ha costado a Franco Mastantuono en el Real Madrid? Xabi Alonso respondió

Enfocando a su equipo, Xabi Alonso celebró el momento goleador y de liderazgo del francés Kylian Mbappé y pidió paciencia con el argentino Franco Mastantuono.

"Kylian no es solo por los goles, la influencia positiva en el equipo es casi tan importante de cara a que sus compañeros le sigan con y sin balón. Nos está ayudando a controlar mejor los partidos. Siempre va a marcar, más o menos, pero su influencia es mayor y es fundamental. Lo necesita el equipo y está creciendo muchísimo. Está en un momento muy bueno. Él es muy analítico e inteligente. Hace las cosas por razones y las tiene que entender bien. Ahora todo encaja en su cabeza y por eso rinde tan bien", analizó.

"Franco ha llegado hace un par de meses, viene de un entorno totalmente distinto en Argentina y tiene solo 18 años. Tenemos que ayudarle. Soy optimista. Va a seguir mejorando, está en el lugar adecuado y estamos encantados de que esté con nosotros", valoró.

Preguntado por las opciones de salida del delantero brasileño Endrick, que tras recuperarse de su lesión aún no ha disputado ningún minuto esta temporada y ve en peligro su presencia en el Mundial 2026, Xabi Alonso pidió paciencia sin valorar la opción del mercado invernal.



"No estamos en ese momento. La competencia en las posiciones de arriba es intensa y hay que estar preparado para el momento y en el contexto de cada partido. Tanto Endrick, Gonzalo como Brahim tienen que estar preparados porque van a entrar y hay que estar preparados. Esto es la élite y necesitamos a muchos y buenos", aseguró.

Franco Mastantuono, jugador argentino, fue fichado por el Real Madrid, tras brillar en River Plate AFP

En una semana en la que el Real Madrid disputará el clásico del fútbol español, Xabi Alonso dejó un análisis positivo del momento de su equipo.

"Vamos a ir hasta el final con la plantilla que tenemos. Estamos en una línea creciente. Podemos jugar bien y competir de manera constante. Tenemos una plantilla completa con diferentes cualidades. El fútbol está evolucionando y tenemos jugadores dinámicos que tienen potencial para desarrollarse. Mi trabajo es ir acompañandoles, invertir en ellos para que sean mejores al final de temporada. Estoy convencido. En dos meses estamos viendo la evolución de muchos y en medio largo plazo veremos más. Está claro que queremos competir ya y lo estamos haciendo bien con ambición de mejorarlo", sentenció.