Antes del clásico del fútbol español, el Real Madrid-Barcelona que detendrá el mundo del fútbol el próximo domingo, el equipo de Xabi Alonso encara otra cita con solera europea, también en el Santiago Bernabéu, este miércoles, ante una Juventus que busca el despegue para cambiar su mala dinámica en un estadio icónico, por la tercera fecha de la fase de liga de Champions League.

Será el vigésimo tercer enfrentamiento del equipo blanco con la Juventus, uno de ellos fuera del marco europeo y reciente, en el Mundial de Clubes del pasado verano. Un testarazo de Gonzalo García resolvió el último pulso en los octavos de final del Mundial de Clubes en el Hard Rock Stadium de Miami el pasado 1 de julio. Hay poca distancia entre partidos pero numerosos cambios. Nada tiene que ver el nuevo proyecto de Xabi Alonso, vencedor en diez de sus once encuentros, en plena búsqueda de una mejoría del juego que acompañe a la solidez en los resultados.



Real Madrid vs. Juventus, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de Champions League

El encuentro entre 'merengues ' y 'bianconeros' se jugará este miércoles a las 2:00 p.m. (hora de Colombia) y podrá observarse a través de ESPN2 y Disney+ Premium. Además, podrán seguir el minuto a minuto, los goles, las polémicas, y otras acciones del partido en el portal de Gol Caracol, en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol.

Líder en LaLiga antes del clásico. Con dos triunfos en dos jornadas de la Liga de Campeones, ante Olympique de Marsella (2-1) y Kairat Almaty (0-5), que demuestran que el Real Madrid ha aprendido la lección de la primera liguilla de 'Champions' tras su cambio de formato. Con más calma puede encarar el Real Madrid las curvas que le vienen en su calendario: Juventus, Liverpool o Manchester City.

Publicidad

Con la seguridad que le da, además, contar con la mejor versión de Kylian Mbappé. Imparable el francés con quince goles en once partidos este curso con el Real Madrid. Superando los mejores registros de su carrera en un arranque de temporada con un club. Marcando en cada uno de los partidos salvo ante el Mallorca, en el que hizo un doblete que fue anulado por fueras de juego muy justos.



Real Madrid, celebrando un gol en la liga de España Foto: AFP

Su sociedad con Arda Güler, que ha dado cinco asistencias a Mbappé, es uno de los logros de Xabi Alonso, que, a la vez, va rescatando la imagen desequilibrante de Vinícius. Tanto el turco como el brasileño fueron suplentes en el Coliseum frente al Getafe y regresarán al once.

Publicidad

La duda por despejar es dónde, en el caso de Güler. Xabi busca un espacio a Jude Bellingham, imprescindible por liderazgo y jerarquía. Aún no se lo encuentra en el centro del campo con un 4-3-3 como dibujo. Ante el Juventus, en un ensayo con vistas al clásico, debe decidir si junta a ambos con Tchouaméni en la medular, modifica su sistema o desplaza a uno de los dos a la banda derecha del tridente en detrimento de Franco Mastantuono.

Recupera el técnico madridista a sus dos laterales derechos, Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold, tras superar sendas lesiones musculares. Es una duda por despejar, liberar a Fede Valverde de la demarcación que menos le gusta. Y no podrá recuperar en defensa a Dean Huijsen ni Antonio Rüdiger, perdiendo además en el camino por una sobrecarga a David Alaba, titular en Getafe. Tampoco llega a tiempo Dani Ceballos.

Juventus, en un partido de liga italiana Foto: AFP

Ahogada por los resultados llega la Juve a este clásico europeo. Cinco empates seguidos y una derrota en los últimos seis partidos, sin victoria en lo que va de Liga de Campeones y con la sensación de haber vuelto atrás en el tiempo, perdida en juego y despojada de personalidad en el campo.

Publicidad

El más afectado es el croata Igor Tudor, cuya continuidad está en duda tras los malos resultados. Se agarra el técnico a que solo ha sufrido una derrota en lo que va de temporada, pero lo cierto es que su última victoria data del 13 de septiembre, en el clásico italiano ante el Inter que finalizó con un abultado 4-3.

Saltará la Juve al Santiago Bernabéu sin su mejor defensa, el brasileño Gleison Bremer, operado recientemente de la rodilla izquierda por una lesión de menisco. La ausencia del central siembra la duda en Tudor, indeciso en las últimas jornadas entre el sistema de 3 o 4 defensas.

Publicidad

Clave será, seguro, el turco Kenan Yildiz. Es la perla juventina, nombrado heredero de Alessandro Del Piero por la afición, ávida de una figura a la que idolatrar y agarrada a la calidad del '10', autor de un gol y una asistencia en lo que va de competición continental.

Arriba, para acompañar a Yildiz, fijo en el once, la eterna duda de Tudor. Vlahovic, Jonathan David y Openda pelean por el puesto de delantero. En el otro perfil, Conceicao jugará a pierna cambiada. El técnico recupera para el duelo al atacante Edon Zhegrova y al centrocampista Fabio Miretti, que podrán aportar desde el banquillo.