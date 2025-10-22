Síguenos en::
Tendencias:
DAYRO MORENO
JHON DURÁN
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Barcelona confirmó mala noticia para el partido contra Real Madrid; "se pierde el Clásico"

Barcelona confirmó mala noticia para el partido contra Real Madrid; "se pierde el Clásico"

El domingo 26 de octubre, se juega una nueva edición del clásico de la Liga española, y Barcelona fue notificado por el Comité de Disciplina sobre una sanción.

Por: EFE
Actualizado: 22 de oct, 2025
Comparta en:
Hansi Flick, director técnico del Fútbol Club Barcelona, celebra una victoria en La Liga de España
Hansi Flick, director técnico del Fútbol Club Barcelona, celebra una victoria en La Liga de España
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad