¿Por qué Lionel Messi no estará con la Selección Argentina frente a Colombia?

Este lunes 19 de agosto, el cuerpo técnico de Argentina, en cabeza de su director Lionel Scaloni, decidió anunciar los futbolistas que tendrán que presentarse para afrontar las fechas 7 y 8 de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial de México, Estados Unidos y Canadá 2026, contra Chile y Colombia, respectivamente.

En ella se ven nombres de grandes estrellas como lo son Julián Álvarez, Lautaro Martínez, Emiliano el 'Dibu' Martínez o Rodrigo De Paul, quienes vienen siendo parte del proceso exitoso de Scaloni al frente de la 'albiceleste'. Por otro lado, sorpresas como Valentín Barco, Giuliano Simeone o Leonardo Balerdi son algunos nombres que aparecen en el listado, los cuales tendrán su primer llamado a formar parte del combinado nacional del país ubicado en el sur del continente.

No obstante, la pregunta obvia al salir la convocatoria fue ¿Dónde está Lionel Messi?, pues el máximo ídolo de la Selección de Argentina no se encuentra por ningún lado, lo cual causó sorpresa e incluso molestia por parte de varios aficionados del fútbol que esperaban poderlo ver en las distintas canchas de Sudamérica.

Lionel Messi se lamenta con Argentina Foto: AFP

Pues bien, la principal razón por la que el '10' no se encuentra entre los convocados por Scaloni es por la fuerte lesión que arrastra desde aquel 14 de julio, cuando salió lesionado y entre varias lágrimas en la final de la Copa América. Desde aquel día, el zurdo sufre de una fuerte lesión en el ligamento del tobillo derecho, razón por la cual, desde ese día no juega.

Publicidad

De hecho, tras la Copa América, no pudo disputar ni un solo minuto con el Inter Miami, equipo que buscaba tenerlo para enfrentar la Leagues Cup, torneo del que actualmente es campeón. No obstante, los plazos de recuperación no se cumplieron a tiempo, por lo que, tanto el conjunto de las 'garzas', como la 'albiceleste' han tenido que prescindir de Lionel Messi.

Eso sí, se dice que el talentoso futbolista se encuentra cada vez mejor, realizando trabajos de gimnasio y visitando frecuentemente al kinesiólogo del conjunto de Miami, de cara a volver a los terrenos de juego lo más pronto posible. "Leo está bien, todavía sigue en el gimnasio. Cada vez se lo ve mejor, se ha alargado su recuperación, está dentro de los plazos que venimos pensando", manifestó Gerardo 'Tata' Martino, su DT en el Inter, días atrás.

Publicidad

Esta será la primera vez en 18 años, un mes y 20 días en la que la Selección Argentina no contará ni con Lionel Messi, ni con Ángel Di María.