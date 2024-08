Deportivo Cali y Santa Fe se vuelven a ver las caras, esta vez, en la Liga BetPlay 2024-II

Deportivo Cali e Independiente Santa Fe se vuelven a ver las caras, esta vez, en la Liga BetPlay 2024-II, en juego por la fecha 6, partido que se dará en el estadio Deportivo Cali, conocido popularmente como el estadio de Palmaseca.

Y es que es imposible dejar de lado el hecho de que recientemente ambos conjuntos estuvieron implicados en la final de la Liga Femenina, siendo el conjunto 'azucarero' el ganador con un marcador global de 4-1, por lo que la 'espinita' de dicho partido se podría también trasladar para este encuentro.

¿Cómo llega el Deportivo Cali a su partido contra Independiente Santa Fe?

Jonathan Marulanda festejando una anotación con el Deportivo Cali. Foto: X del Cali.

El Deportivo Cali no vive sus mejores momentos en la actualidad. Si bien en la actual tabla de posiciones no se encuentra tan abajo, ubicándose en la casilla 12 con seis puntos y cinco partidos, los resultados no son los mejores, pues de esos cinco encuentros, tres son derrotas.

De hecho, en la última salida del equipo verde en la Liga BetPlay las cosas no salieron de la mejor manera, pues terminó cayendo contra el Boyacá Chicó por la mínima diferencia, en donde una victoria 'azucarera' estaba más que presupuestada.

Ahora, buscará salir a llevarse los tres puntos contra un siempre complicado Independiente Santa Fe, el cual también tiene sed de victoria.

Cabe destacar que para este encuentro por la fecha 6, el estadio Deportivo Cali tendrá las tribunas Oriental Lateral Sur y Occidental Lateral Norte cerradas, debido a la sanción por parte de la comisión Nacional para la Seguridad, Comodidad y Convivencia en el Fútbol de Palmira por el uso de bengalas en el partido contra Independiente Medellín, jugado el 4 de agosto.

¿Cómo llega Independiente Santa Fe a su partido contra el Deportivo Cali?

Jugadores de Independiente Santa Fe formados, previo a un duelo de Liga. Foto: Colprensa.

AIndependiente Santa Fe le sonríen más las cosas actualmente. En su último partido por Liga BetPlay logró llevarse un importante triunfo 1-0 contra Atlético Bucaramanga, en lo que muchos llamaron como una posible revancha de la final.

Ahora, buscará mantener esa senda y espera hacerlo en condición de visitante, pues aspira a conseguir tres puntos más que valiosos en una nueva fecha que tendrá que jugar fuera de casa.

Para ello, pone sus esperanzas tanto en el trabajo de su director técnico, Pablo Peirano, como en talentosos jugadores como Julián Millán, Daniel Torres, Jhon Duque y, cómo no, Hugo Rodallega, por nombrar algunas de las estrellas que el cuadro de los 'leones' tiene en su plantel.

Resultados de la fecha 6 de la Liga BetPlay 2024-II

América de Cali celebra - Foto: América de Cali Oficial

Once Caldas se mantiene como líder de la Liga BetPlay 2024-II, mientras que Fortaleza arrebató el segundo lugar a Atlético Nacional.

Junior, que disputará los octavos de final de la Libertadores contra Colo Colo el martes, derrotó 2-1 a Fortaleza el sábado y ascendió al séptimo lugar de la clasificación.

El domingo, América y Bucaramanga empataron 1-1, siendo Bucaramanga el modesto club que se proclamó campeón del torneo Apertura anterior.

Once Caldas se enfrentará a Patriotas el lunes, mientras Jaguares se medirá con Tolima y Deportivo Cali se enfrentará a Santa Fe.