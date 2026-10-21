Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 21 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 21 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY miércoles 21 de octubre, con grandes duelos en la Champions League, definición en la Copa Libertadores y Liga BetPlay. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
Comparta en:
Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
AFP

Este miércoles, el calendario futbolero trae partidos para no perderse. Hay grandes duelos en la Champions League, saliendo a escena el Real Madrid, que juega contra el Leipzig, además, que Bayern Múnich, con Luis Díaz, enfrenta al Arsenal, y el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez hará lo propio contra LASK.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Igualmente, se define el primer finalista en la Copa Libertadores entre Palmeiras y Fluminense, y Santa Fe tendrá su tercera salida en la Libertadores femenina.

Publicidad

Últimas noticias

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi en la gala de The Best
Gol Caracol

¿Qué es el Balón de Oro de la historia? Premio que reaviva el pulso entre Cristiano Ronaldo y Messi

Santa Fe en la Copa Libertadores Femenina 2026.
Gol Caracol

Santa Fe vs. Corinthians, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Copa Libertadores Femenina

Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

Publicidad

Partidos EN VIVO HOY, miércoles 21 de octubre del 2026.

Hora (COL)EquiposTorneo / LigaCanales de Transmisión
11:45 a.m.Como 1907 vs. Manchester UnitedChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
11:45 a.m.Lille vs. GalatasarayChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
1:00 p.m.Levante vs. Athletic ClubLa Liga EA SportsDGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
1:00 p.m.Ghana vs. BrasilFIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
1:00 p.m.Venezuela vs. ZambiaFIFA Mundial Femenino Sub-17DGO, DSports 4
2:00 p.m.Aston Villa vs. Viking FKChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
2:00 p.m.Real Betis vs. FeyenoordChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
2:00 p.m.Inter de Milán vs. Shakhtar DonetskChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m.Sporting Lisboa vs. LASK LinzChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 6
2:00 p.m.Real Madrid vs. RB LeipzigChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.Bayern Múnich vs. ArsenalChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
2:00 p.m.Club Brugge vs. LensChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 7
3:00 p.m.Colo Colo Femenino vs. Caracas FC FemeninoCopa Libertadores FemeninaCanal por Confirmar
3:00 p.m.Santa Fe Femenino vs. Corinthians FemeninoCopa Libertadores FemeninaWin play, Win Sports, Pluto TV
5:00 p.m.Montevideo City Torque vs. Atlético MineiroCopa SudamericanaDGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ Premium, ESPN, Win Play
6:15 p.m.Llaneros vs. Deportivo CaliLiga BetPlayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
7:00 p.m.Palmeiras Femenino vs. Independiente del Valle FemeninoCopa Libertadores FemeninaCanal por confirmar
7:00 p.m.Belgrano Femenino vs. Universitario FemeninoCopa Libertadores FemeninaPluto TV
7:30 p.m.Palmeiras vs. FluminenseCopa LibertadoresDisney+ Premium, ESPN
8:20 p.m.Santa Fe vs. Jaguares FCLiga BetPlayWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
Relacionados

Partidos hoy

Champions League

Real Madrid

Bayern Munich

Arsenal

Sporting de Lisboa

Copa Libertadores

Palmeiras

Fluminense

Liga BetPlay

Publicidad

Publicidad

Publicidad