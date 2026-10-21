Partidos EN VIVO HOY 21 de octubre del 2026: horarios y programación por TV

Este miércoles, el calendario futbolero trae partidos para no perderse. Hay grandes duelos en la Champions League, saliendo a escena el Real Madrid, que juega contra el Leipzig, además, que Bayern Múnich, con Luis Díaz, enfrenta al Arsenal, y el Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez hará lo propio contra LASK.
Igualmente, se define el primer finalista en la Copa Libertadores entre Palmeiras y Fluminense, y Santa Fe tendrá su tercera salida en la Libertadores femenina.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 21 de octubre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, miércoles 21 de octubre del 2026.
|Hora (COL)
|Equipos
|Torneo / Liga
|Canales de Transmisión
|11:45 a.m.
|Como 1907 vs. Manchester United
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|11:45 a.m.
|Lille vs. Galatasaray
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|1:00 p.m.
|Levante vs. Athletic Club
|La Liga EA Sports
|DGO, DSports 2, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Win Play
|1:00 p.m.
|Ghana vs. Brasil
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSPORTS+ Plus, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN
|1:00 p.m.
|Venezuela vs. Zambia
|FIFA Mundial Femenino Sub-17
|DGO, DSports 4
|2:00 p.m.
|Aston Villa vs. Viking FK
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:00 p.m.
|Real Betis vs. Feyenoord
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|2:00 p.m.
|Inter de Milán vs. Shakhtar Donetsk
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|2:00 p.m.
|Sporting Lisboa vs. LASK Linz
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 6
|2:00 p.m.
|Real Madrid vs. RB Leipzig
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|Bayern Múnich vs. Arsenal
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|2:00 p.m.
|Club Brugge vs. Lens
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 7
|3:00 p.m.
|Colo Colo Femenino vs. Caracas FC Femenino
|Copa Libertadores Femenina
|Canal por Confirmar
|3:00 p.m.
|Santa Fe Femenino vs. Corinthians Femenino
|Copa Libertadores Femenina
|Win play, Win Sports, Pluto TV
|5:00 p.m.
|Montevideo City Torque vs. Atlético Mineiro
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Paramount+, Amazon Prime Video, DAZN, Disney+ Premium, ESPN, Win Play
|6:15 p.m.
|Llaneros vs. Deportivo Cali
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|7:00 p.m.
|Palmeiras Femenino vs. Independiente del Valle Femenino
|Copa Libertadores Femenina
|Canal por confirmar
|7:00 p.m.
|Belgrano Femenino vs. Universitario Femenino
|Copa Libertadores Femenina
|Pluto TV
|7:30 p.m.
|Palmeiras vs. Fluminense
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN
|8:20 p.m.
|Santa Fe vs. Jaguares FC
|Liga BetPlay
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports