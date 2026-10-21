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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Así vieron a Álvaro Montero y Sebastián Villa, tras paso de Boca a final de Copa Sudamericana

Así vieron a Álvaro Montero y Sebastián Villa, tras paso de Boca a final de Copa Sudamericana

Los colombianos fueron piezas clave en la clasificación del 'xeneize' frente a Vasco da Gama. Mientras Álvaro Montero transmitió solvencia bajo los tres palos, Sebastián Villa volvió a ser determinante con una asistencia magistral.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 21 de oct, 2026
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Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán la final de la Copa Sudamericana 2026.
Álvaro Montero y Sebastián Villa jugarán la final de la Copa Sudamericana 2026.
Fotos: AFP

Boca Juniors, con Álvaro Montero y Sebastián Villa en cancha, venció 3-1, este martes, a Vasco da Gama en el estadio Maracaná para clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026.

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El equipo entrenado por Rodolfo Arruabarrena dio la vuelta a su cruce de semifinales tras haber perdido 1-0 la semana pasada en La Bombonera.

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Últimas noticias

Álvaro Montero y Sebastián Villa en la formación de Boca Juniors contra Vasco da Gama.
Colombianos en el exterior

Boca Juniors, con Álvaro Montero y Sebastián Villa, a la final de Sudamericana; 3-1 sobre Vasco

Sebastián Villa en Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana.
Colombianos en el exterior

Sebastián Villa y una asistencia de lujo en Vasco da Gama vs. Boca Juniors, por Copa Sudamericana

Lautaro Di Lollo en el minuto 4 y Miguel Merentiel, en el 34', habían anotado por el equipo 'xeineze', pero José Luis Rodríguez hizo lo propio por los cruzmaltinos en el 66', anotación que establecía el 2-2 en el global. Pero Paredes entró y marcó en el minuto 88 el gol que evitó que todo fuese a tanda de penales.

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Boca jugará el partido decisivo del torneo este 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, contra el ganador entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que cerrarán su serie el miércoles en Montevideo, tras un sólido triunfo 3-0 del 'Galo' en Belo Horizonte.

Álvaro Montero y Sebastián Villa en la formación de Boca Juniors contra Vasco da Gama.
Álvaro Montero y Sebastián Villa en la formación de Boca Juniors contra Vasco da Gama.
Foto: AFP

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Lo cierto es que luego de la gesta del 'azul y oro' en tierras brasileñas, en la prensa del sur del continente salieron las habituales calificaciones, los 'uno por uno', y en el caso de Montero y Villa no fueron la excepción a la regla. ¡Así vieron su actuación!

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En el diario 'Olé' reseñaron que Montero no tuvo culpa en el tanto del 'gigante de la colina', y que tuvo otras intervenciones vitales en el duelo.

"Correcto. La primera intervención sobre el final del PT a Duarte. Rechazó algún centro con los puños y se quedó con otros. No pudo evitar el descuento de Vasco", escribieron sobre el golero guajiro, y en cuanto a su calificación, le otorgaron un seis.

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Mientras que en la página web de 'TyC Sports' complementaron que "nada que hacer en el gol, esta vez no sufrió los centros y se jugó a buscar algunos haciendo valer su altura. Bien al cortar un centro bajo con veneno. (7)".

Por su parte, de Villa Canole aplaudieron su excelsa asistencia a Merentiel, pero que cometió un par de errores. No obstante, por llegar a la final de la Sudamericana, éstos se los perdonaron.

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"Muy activo en el PT. Peligroso por la derecha para encarar y llegar al fondo. Pase largo a Merentiel para el 2-0. En el ST se quedó, se equivocó mucho y no pudo aprovechar los espacios. (6)", se leyó en 'Olé'.

Sebastián Villa en Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana.
Sebastián Villa en Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana.
Foto: AFP

Y agregaron en 'Tyc Sports' sobre el exTolima: "Las cosas pueden salirle bien o mal, pero tiene la suficiente calidad y experiencia como para que estos partidos no le pesen. Se perdió el segundo mano a mano pasada la media hora y al minuto puso la asistencia genial por arriba para Merentiel. En los pie a pie falló bastante, pero ¿a quién le importa?". Su calificación fue 7.

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