Así vieron a Álvaro Montero y Sebastián Villa, tras paso de Boca a final de Copa Sudamericana

Boca Juniors, con Álvaro Montero y Sebastián Villa en cancha, venció 3-1, este martes, a Vasco da Gama en el estadio Maracaná para clasificar a la final de la Copa Sudamericana 2026.

El equipo entrenado por Rodolfo Arruabarrena dio la vuelta a su cruce de semifinales tras haber perdido 1-0 la semana pasada en La Bombonera.

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Lautaro Di Lollo en el minuto 4 y Miguel Merentiel, en el 34', habían anotado por el equipo 'xeineze', pero José Luis Rodríguez hizo lo propio por los cruzmaltinos en el 66', anotación que establecía el 2-2 en el global. Pero Paredes entró y marcó en el minuto 88 el gol que evitó que todo fuese a tanda de penales.

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Boca jugará el partido decisivo del torneo este 21 de noviembre en el estadio Metropolitano de Barranquilla, contra el ganador entre Atlético Mineiro y Montevideo City Torque, que cerrarán su serie el miércoles en Montevideo, tras un sólido triunfo 3-0 del 'Galo' en Belo Horizonte.



Álvaro Montero y Sebastián Villa en la formación de Boca Juniors contra Vasco da Gama. Foto: AFP

Lo cierto es que luego de la gesta del 'azul y oro' en tierras brasileñas, en la prensa del sur del continente salieron las habituales calificaciones, los 'uno por uno', y en el caso de Montero y Villa no fueron la excepción a la regla. ¡Así vieron su actuación!

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En el diario 'Olé' reseñaron que Montero no tuvo culpa en el tanto del 'gigante de la colina', y que tuvo otras intervenciones vitales en el duelo.

"Correcto. La primera intervención sobre el final del PT a Duarte. Rechazó algún centro con los puños y se quedó con otros. No pudo evitar el descuento de Vasco", escribieron sobre el golero guajiro, y en cuanto a su calificación, le otorgaron un seis.

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Mientras que en la página web de 'TyC Sports' complementaron que "nada que hacer en el gol, esta vez no sufrió los centros y se jugó a buscar algunos haciendo valer su altura. Bien al cortar un centro bajo con veneno. (7)".

Por su parte, de Villa Canole aplaudieron su excelsa asistencia a Merentiel, pero que cometió un par de errores. No obstante, por llegar a la final de la Sudamericana, éstos se los perdonaron.

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"Muy activo en el PT. Peligroso por la derecha para encarar y llegar al fondo. Pase largo a Merentiel para el 2-0. En el ST se quedó, se equivocó mucho y no pudo aprovechar los espacios. (6)", se leyó en 'Olé'.

Sebastián Villa en Vasco da Gama vs. Boca Juniors por la Copa Sudamericana. Foto: AFP

Y agregaron en 'Tyc Sports' sobre el exTolima: "Las cosas pueden salirle bien o mal, pero tiene la suficiente calidad y experiencia como para que estos partidos no le pesen. Se perdió el segundo mano a mano pasada la media hora y al minuto puso la asistencia genial por arriba para Merentiel. En los pie a pie falló bastante, pero ¿a quién le importa?". Su calificación fue 7.