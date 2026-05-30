Dembélé, Kvaratskhelia y Vitinha, las estrellas de la segunda Champions League del PSG

El segundo título del PSG en la Champions League le debe mucho a sus dos atacantes, Ousmane Dembélé y Khvicha Kvaratskhelia, pero también a la creciente influencia de su arquero Matveï Safonov, al incombustible Vitinha o al muro Pacho.

Dembélé, líder del ataque

A pesar de una temporada lastrada por los problemas físicos (gemelo, muslo...) que apenas había sufrido el año anterior, Ousmane Dembélé, Balón de Oro 2025 y candidato en 2026, es uno de los grandes artífices de esta segunda Champions League consecutiva. En el otoño (boreal), cuando Dembélé encadenaba las lesiones, su entorno aseguraba a la AFP que estaría listo para el momento decisivo de la temporada.

Por su lenguaje corporal en el campo cuando arenga a sus compañeros para presionar, su rostro decidido, su dedo en la boca cuando marca o la rabia que mostró incluso desde el banquillo al final de la vuelta de semifinales contra el Bayern Múnich, el ex del Barcelona se ha transformado en un auténtico líder desde hace dos temporadas.



Ousmane Dembelé festejando golazo con el PSG, en la Liga de Francia. Foto: AFP.

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En febrero, fue él quien alzó la voz tras la derrota en Ligue 1 en Rennes (3-1), pidiendo a sus compañeros que pensaran más en el colectivo en un momento en el que el PSG titubeaba ligeramente.

Ha sido decisivo en la Champions League (8 goles, 2 asistencias) en momentos clave, como en Liverpool (2-0) pese a la furia de Anfield, o este sábado en la final, para devolver al empate desde el punto de penal.

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'Kvara', escudero de lujo

Tanto en los entrenamientos como en los partidos, el georgiano impresiona, sobre todo cuando intenta su toque especial, que trabaja mucho: partir desde la banda, acelerar hacia el centro y encadenar con un disparo potente y preciso. Sumó seis goles desde los octavos de final.

Pero el exjugador del Nápoles, donde los aficionados le llamaban Kvaradona, también es capaz de otros gestos virtuosos, como un festival de regates en el área contra los Reds. Y Kvara sigue siendo igual de combativo en sus retornos defensivos y en sus carreras. El georgiano podría optar al Balón de Oro 2026 pero la ausencia de su selección en el Mundial le perjudica.

Safonov, digno sucesor de Donnarumma

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A Matveï Safonov le hizo falta algo más de una temporada para convertirse en lo que quería ser desde su llegada a mediados de 2024: el guardameta número uno indiscutible del PSG.

"Es el resultado de mi trabajo y de mi mentalidad. Llevo aquí dos temporadas, no he dejado de trabajar y el resultado del equipo esta temporada también es fruto de mi trabajo", aseguraba en francés, seguro de sus fuerzas, después de haber enviado al banquillo al fichaje estrella Lucas Chevalier.

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El ruso, de 27 años, que disputó sus primeras campañas en el FK Krasnodar, se mostró sólido por alto, con intervenciones espectaculares de puños, pero también impresionante bajo palos cuando hizo falta esta temporada, como Donnarumma hace un año. Al igual que el italiano, 'Mocha' ha progresado mucho trabajando con los entrenadores de porteros Borja Álvarez y Nicolas Cousin.

Matvey Safonov, guardameta del PSG, se lamenta por un golpe recibido en partido de la Liga de Francia Getty Images

Vitinha, metrónomo incansable

¿Qué sería este PSG dominador sin el portugués de 26 años? Con el balón pegado al pie y la mirada al frente, Viti se pasea de izquierda a derecha por delante de la defensa antes de lanzar un pase hacia una banda, filtrar un balón en el medio o, de vez en cuando, picarla hacia el ataque. Es imposible quitarle el balón, difícil prever cuándo se va a desprender de él... Su actividad es esencial para el fútbol de posesión del PSG.

Vitinha; jugador del PSG AFP

A esta visión de juego hay que añadir la regularidad: Vitinha ha disputado todos los partidos de la Liga de Campeones, a menudo completos (con seis goles como recompensa), y apenas ha podido descansar en la Ligue 1, al contrario que sus lugartenientes Fabián Ruiz o João Neves. Luis Enrique no puede prescindir de Vitinha.

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Pacho, solidez y discreción

Incluso más que el capitán Marquinhos, Willian Pacho ha sido el elemento central de la defensa parisina. El ecuatoriano, de 24 años, sigue su camino con discreción, convirtiéndose poco a poco pero con paso firme en uno de los mejores centrales del mundo. Esta temporada ha confirmado su primer año en París, ya de por sí magistral: ha vuelto a mostrarse sólido en los duelos, logrando casi siempre defender hacia adelante.

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Más rápido que el brasileño, de 32 años, ha dado más seguridad a la espalda cuando 'Marqui' generaba ciertas dudas. Sus actuaciones fallidas se cuentan con los dedos de una mano.

Hakimi y Mendes, laterales totales

Considerados los mejores laterales del mundo, Achraf Hakimi (derecha) y Nuno Mendes (izquierda) han vuelto a aportar muchísimo al PSG, a pesar de varias lesiones (tobillo y muslo para el primero; rodilla y muslo para el segundo). Gracias a una potencia física poco común, pueden encadenar largas carreras a alta intensidad para desestabilizar el bloque rival.

Achraf Hakimi, lateral del París Saint-Germain. AFP

Defensores sólidos pese a algunos fallos, han revolucionado su puesto al convertirse en armas ofensivas imposibles de ignorar. La situación judicial de Achraf Hakimi, enviado a juicio por violación, no ha cambiado en nada su temporada. Segundo capitán, ha llevado el brazalete a menudo y es un eslabón esencial del equipo.