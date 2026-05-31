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Gol Caracol  / Khvicha Kvaratskhelia, campeón con el PSG, mejor jugador de la Champions League 2025-26

Khvicha Kvaratskhelia, campeón con el PSG, mejor jugador de la Champions League 2025-26

Luego de que el PSG se coronara campeón, la UEFA anunció al georgiano Khvicha Kvaratskhelia como el mejor de la temporada en la Champions League.

Por: AFP
Actualizado: 31 de may, 2026
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Khvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG.
Khvicha Kvaratskhelia, jugador del PSG.
AFP.

El georgiano del PSG Khvicha Kvaratskhelia ha sido designado mejor jugador de la temporada 2025/2026 de la Champions League, que acabó el sábado con la victoria de su equipo por segundo año consecutivo, mientras que el turco del Real Madrid Arda Güler ha sido elegido jugador revelación por el Grupo de Observadores Técnicos de la UEFA.

El extremo georgiano desempeñó un papel fundamental en la consecución del segundo título consecutivo del París Saint-Germain al anotar diez goles y dar seis asistencias a lo largo de la competición.

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También fue fundamental en la victoria final contra el Arsenal, al ser derribado por Cristian Mosquera, lo que derivó en un penalti que Ousmane Dembélé transformó para igualar el marcador 1-1 para el equipo de Luis Enrique.

La mejor actuación de Kvaratskhelia se produjo en la victoria por 5-4 en el partido de ida de las semifinales contra el Bayern, cuando marcó un gol con efecto para igualar el marcador 1-1 antes de anoltar con un potente disparo en la segunda parte para completar un doblete.

Khvicha Kvaratskhelia celebra su gol con PSG frente a Liverpool, por los cuartos de final de la Champions League
Khvicha Kvaratskhelia celebra su gol con PSG frente a Liverpool, por los cuartos de final de la Champions League
AFP

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Arda Güler, Revelación de la Temporada

El centrocampista turco del Real Madrid, Arda Güler, ha sido nombrado jugador revelación de la temporada, un premio que "sirve para reconocer a los jugadores jóvenes que disfrutan de una temporada de explosión en la 'Champions League'.

El grupo de observadores técnicos de la UEFA considera que "el jugador de 21 años dio un salto de calidad significativo en la temporada 2025/26".

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Mientras que en la campaña anterior sólo fue titular en un partido de la competición (de un total de siete jugados), esta vez fue titular en 13, con 14 jugados en total.

Además, en cuanto a minutos jugados, pasó de 142 en la temporada 2024/25 a 1.030 en la recién terminada.

La UEFA ha creado este premio para sustituir al galardón de Jugador Joven de la Temporada, "con el objetivo de reconocer a aquellos jugadores que progresan de forma destacada a lo largo de una campaña determinada, en lugar de a aquellos que, aunque todavía son jóvenes, ya están consagrados como talentos de talla mundial".

"En el caso de Arda Güler, ofreció una actuación decisiva en la victoria del Real Madrid contra la Juventus en la fase liga en octubre, lo que le valió el premio al Jugador del Partido esa noche por el control y la creatividad que aportó al centro del campo de su equipo", señala la UEFA.

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El internacional turco finalizó la campaña con cuatro asistencias, además de sus dos primeros goles en 'Champions', ambos marcados en el partido de vuelta de los cuartos de final entre el Real Madrid y el Bayern.

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