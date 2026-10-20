¿Qué es el Balón de Oro de la historia? Premio que reaviva el pulso entre Cristiano Ronaldo y Messi

El próximo lunes 26 de octubre se entregará una nueva edición del Balón de Oro, que por primera vez se llevará a cabo en Londres. Lamine Yamal, Kylian Mbappé y Harry Kane parten como los grandes aspirantes a quedarse con el preciado galardón. No obstante, la atención futbolística también está puesta en una llamativa novedad: el premio B.O.A.T. (Best Of All Time), mismo que se creó para conmemorar los 70 años de historia del prestigioso trofeo. Cristiano Ronaldo y Lionel Messi reavivan su 'mano a mano'.

A diferencia del tradicional de la revista, 'France Football', el B.O.A.T - Balón de Oro de la historia - , se define mediante votación popular que estará abierta hasta el martes 27 de octubre a la medianoche. Para participar, los aficionados deben abonar un euro por voto, sin límite de participaciones.

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Getty Images.

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Además, la lista de candidatos está restringida a diez de las mayores leyendas en la historia del fútbol: Alfredo Di Stéfano, Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, Kevin Keegan, Karl-Heinz Rummenigge, Michel Platini, Marco van Basten, Ronaldo Nazário, Cristiano Ronaldo y Lionel Messi.

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Cristiano Ronaldo lidera las votaciones

Según los datos parciales oficializados por la organización, el Balón de Oro obtenido por el 'crack' portugués en 2008 lidera de forma contundente con el 62 % de los votos. En la segunda casilla se ubica Lionel Messi y su galardón de 2012 (año en el que firmó el récord histórico de 91 goles), cosechando el 13 %.

El sistema de elección para el B.O.A.T. presenta un matiz determinante: aunque Messi es el máximo ganador en la historia de este deseado galardón, cada Balón de Oro cuenta como una candidatura individual. Es decir, el voto hacia el astro argentino y los otros multicampeones se fragmenta entre sus diferentes ediciones conquistadas, lo que por ahora, beneficia la aplastante ventaja del trofeo obtenido por 'CR7' en su etapa con el Manchester United.

Trofeo para el premio del Balón de Oro. Foto: AFP.

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Así las cosas, la suerte está echada para las diez leyendas que aspiran al galardón. Tras la coronación del nuevo rey del fútbol mundial, en Londres este 26 de octubre, la atención se trasladará inmediatamente al cierre de comicios del B.O.A.T., donde se conocerá oficialmente qué versión individual quedará inmortalizada como la más grande de todos los tiempos.

