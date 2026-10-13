¿Qué pasó con la melena de Carlos 'el Pibe' Valderrama? fuente cercana lo respondió

En la noche de este martes, en las cuentas oficiales en redes sociales del legendario Carlos 'el Pibe' Valderrama a todos los tomó por sorpresa un video en el que se ve a Elvira Redondo, esposa del otrora número 10 de la Selección Colombia, pasándole una rasuradora en su melena, la misma que lo distinguió por encima de los demás futbolistas y que de ser mona, paso a tener las particulares canas por el inexorable paso del tiempo.

En medio de todo esto se presentó una conversación entre los dos.

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"Imagínate cuando los nietos te vean", dijo ella, mientras que Valderrama contestó: "van a decir: ese no es mi abuelo". Elvira agregó: "imaginate cuando Fausto (Asprilla) te vea, con la cabeza rapada como él"...

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Tras algunos instantes y en medio de risas, la mujer indicó: "El Calvo Valderrama". "No joda, se ve bacano", terminó el popular 'Pibe'.



De inmediato, vinieron cientos de comentarios y se generó inquietud entre propios y extraños, además de reacciones de todo tipo en las redes sociales.

¿Qué dijeron allegados al 'Pibe' Valderrama sobre el video viral?

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Ante la resonancia que se dio por lo sucedido, el periodista Fabio Poveda, de 'Blu Radio', indagó al respecto. "El Mono no me contestó, pero contacté a Elvira y me dijo que sí, que era real, dijo que era solamente por cambiar (de apariencia)".

Ahora lo que resta ver es qué pasará con el correr de las horas con el popular 'Pibe' Valderrama, quien además de su historia futbolística, también ha aprovechado tras el retiro su imagen en diferentes campos.