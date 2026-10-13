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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Luis Díaz y un gol para la historia en Champions League; superó a James Rodríguez

Luis Díaz y un gol para la historia en Champions League; superó a James Rodríguez

En el empate 3-3 de Bayern Múnich contra Viking, por la fecha 2, el colombiano, Luis Díaz, infló las redes y eso le permitió imponer un importante registro.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de oct, 2026
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Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, en el partido contra Viking por Champions League
Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, en el partido contra Viking por Champions League
AFP

Luis Díaz sigue haciendo historia en el fútbol europeo. El atacante colombiano marcó un gol en el empate 3-3 del Bayern Múnich frente al Viking de Noruega, por la segunda fecha de la Champions League, y alcanzó un registro que le permitió superar a James Rodríguez entre los futbolistas colombianos que han anotado en más ediciones diferentes de este prestigioso torneo.

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De acuerdo con el registro compartido en redes sociales, el guajiro llegó a seis ediciones diferentes de la Liga de Campeones en las que ha conseguido marcar, superando las cinco de James Rodríguez. De esta manera, el extremo del conjunto alemán quedó en solitario en lo más alto de esta clasificación histórica para los jugadores colombianos.

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El tercer lugar lo comparten Juan Guillermo Cuadrado, Jackson Martínez y Duván Zapata, quienes consiguieron marcar en cuatro ediciones distintas de la competición.

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Luis Díaz marcó, pero Bayern Múnich no pudo ganar

El gol del colombiano llegó en un partido que tuvo de todo. Bayern Múnich visitó al Viking Stavanger, equipo noruego debutante en la Champions League, y se encontró con un rival que sorprendió desde los primeros minutos y estuvo cerca de conseguir una victoria histórica.

El conjunto local abrió el marcador apenas comenzaba el compromiso, cuando Gianni Stensness aprovechó un tiro de esquina para poner el 1-0. Posteriormente, Christiansen amplió la ventaja antes del descanso y desató la ilusión de los aficionados noruegos, que soñaban con derrotar a uno de los clubes más laureados del fútbol europeo.

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Sin embargo, el Bayern reaccionó en la segunda mitad. Harry Kane descontó desde el punto penal y, posteriormente, volvió a aparecer para establecer el 2-2 con un remate de cabeza, tras una asistencia de Joshua Kimmich.

Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Viking en Champions League
Luis Díaz, delantero colombiano del Bayern Múnich, celebra su gol contra Viking en Champions League
AFP

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La remontada bávara se completó parcialmente gracias a Luis Díaz. El colombiano recibió un pase de Konrad Laimer y definió para poner el 2-3, cuando restaban aproximadamente 15 minutos para el final del encuentro.

Todo parecía encaminado para el triunfo del equipo dirigido por Vincent Kompany, pero la expulsión de Michael Olise complicó el panorama. Con un hombre más, el Viking se lanzó al ataque y encontró el empate definitivo por intermedio de Haugen, quien marcó de cabeza para el 3-3.

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