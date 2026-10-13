Luis Díaz, en destacado listado de Champions League por su gol; junto a Messi y Neymar

Luis Díaz sigue dejando huella en el fútbol europeo. El delantero colombiano marcó en el empate 3-3 del Bayern Múnich frente al Viking de Noruega, por la segunda jornada de la Champions League, y su anotación le permitió aparecer en un destacado listado de goleadores sudamericanos en la historia del torneo, junto a figuras de la talla de Lionel Messi y Neymar.

De acuerdo con el registro compartido en redes sociales, el guajiro ocupa el quinto puesto entre los máximos anotadores de la competición por países de la Conmebol, con 18 goles. El listado reúne al futbolista sudamericano con más tantos en la Liga de Campeones de cada nación y es encabezado por Messi, quien suma 129 anotaciones.

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El segundo lugar corresponde al brasileño, Neymar, con 43 goles, mientras que el uruguayo, Edinson Cavani, aparece tercero, con 35. El peruano Claudio Pizarro ocupa la cuarta casilla, con 21 tantos, tres más que Luis Díaz, quien continúa ampliando su registro en el certamen continental.

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Detrás del colombiano aparecen el chileno Alexis Sánchez, con 17 goles; el paraguayo Óscar Cardozo, con 11; el ecuatoriano Antonio Valencia, con seis; el boliviano Erwin Sánchez, con tres, y el venezolano Salomón Rondón, con dos.



Jugadores CONMEBOL con más goles en Champions League (el primero de cada país)👇



1️⃣ Lionel Messi 🇦🇷 129

2️⃣ Neymar 🇧🇷 43

3️⃣ Edinson Cavani 🇺🇾 35

4️⃣ Claudio Pizarro 🇵🇪 21

5️⃣ LUIS DÍAZ 🇨🇴 18 🆕

6️⃣ Alexis Sánchez 🇨🇱 17

7️⃣ Oscar Cardozo 🇵🇾 11

8️⃣ Antonio Valencia 🇪🇨 6

9️⃣ Erwin… pic.twitter.com/yXiQ3E47I4 — Only Stats (@TheGoatStats) October 13, 2026

Luis Díaz brilló en un empate vibrante del Bayern

El registro del colombiano llegó después de un partido lleno de emociones en Noruega. El Bayern Múnich comenzó perdiendo 2-0 ante el Viking, debutante en la Champions League, luego de los goles de Gianni Stensness, al minuto 2', y Peter Christiansen, al 38'.

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En la segunda parte, Harry Kane lideró la reacción del conjunto alemán. El delantero inglés descontó desde el punto penal, al minuto 54', y seis minutos después igualó el marcador con un cabezazo.

La remontada bávara se completó parcialmente con la anotación de Luis Díaz, al minuto 71'. El colombiano aprovechó una asistencia de Konrad Laimer para poner el 2-3 y dejar al Bayern cerca de llevarse los tres puntos.

Luis Díaz, figura de Bayern Múnich, en el partido contra Viking por Champions League AFP

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Sin embargo, la expulsión de Michael Olise, al 74', cambió el panorama. El francés recibió su segunda tarjeta amarilla y dejó a su equipo con diez jugadores, situación que aprovechó el conjunto noruego para buscar el empate hasta el final.

Cuando parecía que el Bayern se quedaría con la victoria, Kristoffer Haugen marcó al minuto 90' y selló el 3-3 definitivo. El resultado significó el primer punto del Viking en la historia de la Champions League.