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Gol Caracol  / Racing de Santander vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga de España

Racing de Santander vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido por Liga de España

Este domingo, el Real Madrid visita el campo de juego de El Sardinero para enfrentar al Racing de Santander, en partido válido por la undécima jornada de la Liga de España.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Endrick y Yan Diomande celebrando un gol con Real Madrid.
Endrick y Yan Diomande celebrando un gol con Real Madrid.
AFP

Real Madrid se desplaza este domingo hasta El Sardinero para medirse al Racing de Santander, en el marco de la undécima jornada de LaLiga. Un escenario histórico y siempre complejo donde el conjunto blanco buscará estirar su buen momento de forma y consolidarse en la parte alta de la tabla.

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Los dirigidos por José Mourinho llegan a la cita con la ambición de prolongar su racha positiva de triunfos consecutivos, apostando por la jerarquía de su plantilla y el olfato goleador de Kylian Mbappé para romper el planteamiento de los cántabros.

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A pesar de algunas bajas sensibles en el esquema, el equipo 'merengue' ha demostrado respuestas colectivas óptimas en plazas exigentes y quiere ratificar su buen presente ante su adversario. Lo positivo para este juego es que Mourinho recuperó a Thibaut Courtois, quien se perdió el clásico contra Barcelona por un proceso gripal, y que Arda Güler, que también trabajó al margen del grupo al principio de la semana, regresó con sus compañeros el viernes y sí estará disponible.

Kylian Mbappé celebrando su gol contra el Leipzig
Kylian Mbappé celebrando su gol contra el Leipzig
AFP

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Del otro lado, el Racing de Santander aguarda con la ilusión intacta de dar el golpe ante su gente. El cuadro racinguista ha convertido a El Sardinero en un fortín donde impone intensidad y verticalidad, argumentos con los que intentará incomodar al gigante madrileño y sumar puntos vitales en su objetivo de consolidarse en la categoría.

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Los 'merengues' se ubican en la tercera posición de LaLiga, tras diez partidos disputados. Cuenta con 24 puntos, producto de ocho victorias y dos derrotas, manteniéndose a la caza del líder, Barcelona, y del Atlético de Madrid.

Kylian Mbappé Barcelona vs Real Madrid
Kylian Mbappé celebra gol en Barcelona vs Real Madrid
AFP

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Racing de Santander vs. Real Madrid, EN VIVO: hora y dónde ver por TV y ONLINE el partido por Liga de España:

  • Día: domingo 1 de noviembre del 2026.
  • Jornada: undécima fecha de la Liga de España.
  • Hora: 10:15 a.m. (Colombia).
  • Estadio: El Sardinero.
  • Transmisión por TV: DSports - DGO, Paramount+,Amazon Prime Video, DAZN, Win Play.
  • ONLINE: www.golcaracol.com
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