Getafe vs. Sevilla, EN VIVO: hora y dónde ver por TV el partido de La Liga de España

El Getafe, inmerso en una crisis de resultados y necesitado de una reacción que aleje las dudas sobre su rendimiento, recibe este domingo en el Coliseum al Sevilla, instalado en la zona alta de la clasificación y con aspiraciones europeas, en un encuentro que enfrenta las urgencias del equipo de José Bordalás con la ambición del conjunto dirigido por Luis García Plaza.

La contundentes derrotas frente al Lugano en la Liga Conferencia (2-5) y el Athletic (4-0) en Liga y las dificultades para eliminar a la Lebrijana en la Copa del Rey (2-3), un rival seis categorías por debajo, han agravado la situación del Getafe, que acumula cinco jornadas sin ganar y apenas ha sumado nueve puntos en los diez primeros partidos de Liga.

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El tropiezo en San Mamés provocó una de las reflexiones más duras de Bordalás desde su regreso al banquillo del conjunto madrileño. El técnico aseguró que su equipo tocó fondo" después de un partido marcado por la expulsión de Mario Martín, la sexta que sufre el Getafe esta temporada entre todas las competiciones.

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La falta de gol es otro de los problemas que arrastra el conjunto azulón, que apenas ha marcado cinco tantos en diez jornadas y presenta uno de los registros ofensivos más pobres del campeonato. Eso sí, su situación contrasta con su rendimiento en el Coliseum, donde todavía no conoce la derrota esta temporada. Dos victorias y tres empates sostienen al Getafe, que lejos de su estadio ha mostrado una versión mucho más vulnerable y que intentará prolongar su resistencia como local frente al Sevilla.



Bordalás afrontará el encuentro con la baja por sanción de Mario Martín, expulsado ante el Athletic, y de Mojica por acumulación de tarjetas. Tampoco estarán los lesionados Juanmi, Christantus Uche y Zaid Romero, y recupera a Djené, que no pudo jugar en San Mamés por sanción, y a Orel Mangala.

El medio belga reapareció en la Copa frente a la Lebrijana. Marcó el tercer gol del Getafe después de una segunda parte en la que dio equilibrio al centro del campo, algo que necesita el Getafe con urgencia. También estará disponible Dani Carvajal, que continúa recuperando el ritmo competitivo. En ataque, Martín Satriano y Enes Ünal figuran entre las alternativas de Bordalás para mejorar su producción ofensiva.

Johan Mojica en el once titular del Getafe contra Celta de Vigo. AFP.

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El Sevilla de Luis García Plaza, que se reencontrará con el equipo al que dirigió desde el verano de 2011 hasta su destitución en marzo de 2014, llega al Coliseum lanzado y crecido, pero con los pies en el suelo, y dispuesto a hurgar en la herida del Getafe por su mala situación actual.

El objetivo de los sevillistas, en los que uno de sus fijos en el once, el lateral Juan Iglesias, también vuelve a la que fue su casa durante siete temporadas hasta que este verano firmó por el club andaluz, es refrendar su buen momento y, sobre todo, las buenas sensaciones que está dando con un gran inicio de temporada que les ha situ.ado sextos con 17 puntos.

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Tras superar el jueves con un solvente 0-3 y una alineación con habituales suplentes el trámite de la Copa ante el modesto Sporting de Hortaleza (Primera Autonómica de Madrid), el equipo del barrio de Nervión afronta su tercer compromiso de la semana en Getafe, después de que el lunes ganara 2-0 a Osasuna dentro de un apretado calendario.

Frente a los navarros, el Sevilla, que sólo lleva tres derrotas y todas ante los 'grandes' (Atlético de Madrid y Barcelona en casa, y Real Madrid fuera), dio una buena imagen y dominó el encuentro rompiendo con su victoria una racha de tres encuentros sin ganar (dos derrotas y un empate), por lo que ahora quiere refrendar su reacción, a sabiendas de que no lo tendrá fácil.

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García Plaza ha elogiado a Bordalás, a su homólogo en el banquillo azulón, de quien ha recordado que es el entrenador con más partidos en la historia del Getafe y ha dicho que, aunque él es el segundo, no le llega "ni a la altura del betún" al alicantino, dejando claro que no se fía ni un ápice de la situación de crisis del conjunto del sur de Madrid.

Con las únicas bajas por lesión del central brasileño Marcao y del extremo canterano Miguel Sierra, es posible que repita el once que ganó a Osasuna, con la única alternativa de reforzar su medio campo con el georgiano Giorgi Kochorashvili o el canterano Manu Bueno, que está rindiendo muy bien, en detrimento de un delantero que podría ser Isaac Romero, pues el belga Lucas Stassin, como Kike Salas, Suazo y Agoumé, ni viajó para la Copa.

