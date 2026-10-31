El reto de Álvaro Montero en el Súperclásico: la sombra y el legado de los grandes del arco de Boca

Álvaro Montero tiene este domingo uno de los retos más importantes desde que fichó por Boca Juniors hace poco más de tres meses. El arquero colombiano vivirá su primer Superclásico y confía en mantener esa buena estela bajo el arco contra River Plate, en La Bombonera.

El guajiro tuvo un inicio complicado, siendo blanco de críticas, pero hoy en día es una de las figuras del 'xeneize', escuadra que busca 'coronar' un buen 2026 con el título de la Copa Sudamericana en la ciudad de Barranquilla. Pero antes de que llegue esa definición, Montero y compañía tienen el reto de superar a su archirrival.

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En La Bombonera los ojos estarán puestos en el exMillonarios y Tolima, debido a que hará su debut en este tipo de encuentros. Además, porque sus antecesores en el arco del 'azul y oro' comenzaron a escribir su historia en el club siendo claves en el clásico, por lo que ahora se espera que Montero Perales haga lo mismo: sea clave con sus atajadas.

Álvaro Montero, arquero de Boca Juniors. Foto: AFP

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Y es que precisamente en el arco es donde han salido las leyendas de Boca. A través de los años, este puesto fue heredando nombres que quedaron plasmados en letras doradas, desde figuras de antaño hasta los más laureados y protagonistas, todos ellos teniendo su bautismo de fuego en un Superclásico.



De los más recordados y reconocidos por sus títulos es otro colombiano, Óscar Córdoba. El caleño fue determinante en el triunfo 1-2 en el Monumental, en el Apertura 97', y que marcó el último partido oficial de Diego Maradona. Su consagración definitiva llegó un año después, en el mismo escenario, al atajarle un penalti a Marcelo Gallardo en el 0-0 que encaminó el campeonato invicto del 'xeneize' de Carlos Bianchi.

Otro de los goleros que continuó con ese debut exitoso en un clásico fue Roberto Abbondanzieri en el Clausura 98' con una vibrante victoria de 3-2, y de los tiempos de antaño, salen a la luz nombres como el de Carlos Navarro Montoya, quien tuvo un debut imponente en la temporada 1988/89. Ese primer clásico del 'Mono' acabó con triunfo por 2-0 como visitante. Fue el preludio de ocho años en los que prácticamente no soltó el puesto, coronados con su inolvidable penal atajado a Hernán Díaz en el Apertura 92'.

Álvaro Montero y Leandro Paredes Boca Juniors Oficial

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Pero si hablamos de los tiempos modernos, los que estuvieron en el arco no tuvieron ese estreno glorioso. Agustín Rossi y Sergio Romero no lograron sonreír en el Superclásico. Por lo que Álvaro Montero ya tiene ese contexto para enfrentar esa primera vez de un Boca vs. River. Se espera que su imponente físico y atajadas llevan al 'xeneize' a lograr ese objetivo.