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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Nuevas pistas de la fecha de regreso de Luis Díaz con Bayern Múnich; ¿qué ha pasado con la lesión?

Nuevas pistas de la fecha de regreso de Luis Díaz con Bayern Múnich; ¿qué ha pasado con la lesión?

Una voz oficial del Bayern Múnich generó una actualidad sobre los lesionados de la plantilla, incluido el colombiano Luis Díaz. ¡Acá lo que dijeron desde el 'grande de Baviera'!

Por: Marianella Ramos Castro
Actualizado: 31 de oct, 2026
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Luis Díaz fue gran figura del Bayern contra Leipzig en la Bundesliga.
Luis Díaz fue gran figura del Bayern contra Leipzig en la Bundesliga.
Foto: Getty Imágenes

El empate 2-2 en el 'Klassiker' contra el Borussia Dortmund no sólo dejó secuelas en la tabla de posiciones para Bayern Múnich, sino también en la enfermería: Ismael Saibari, Serge Gnabry y Michael Olise salieron con molestias físicas del juego de este sábado en el Alianz Arena, sumándose así a otras figuras, como el colombiano Luis Díaz.

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Precisamente, tras el encuentro de la octava jornada de la Bundesliga, el director general del club 'bávaro', Jan-Christian Dreesen, se refirió al estado de los lesionados, incluido Díaz Marulanda, y a la posibilidad de acudir al mercado de pases de invierno para reforzar la plantilla.

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Así las cosas, en declaraciones para 'Sky Sport DE', Dreesen calificó de "demasiado pronto" cualquier discusión en torno a incorporaciones en enero, prefiriendo enfocarse en los plazos de recuperación del plantel actual.

Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
Luis Díaz, atacante colombiano del Bayern Múnich, celebra su triplete contra RB Leipzig en Bundesliga
AFP

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Igualmente, el directivo generó nuevas pistas del retorno de 'Lucho' a las canchas. Recordemos que el oriundo de Barrancas sufrió una pequeña rotura fibrilar en el muslo izquierdo durante el partido por Champions League frente al Arsenal.

Dreesen confirmó que el regreso de Luis Díaz con Bayern está previsto para después del próximo parón de selecciones de noviembre, es decir, su vuelta se daría para el viernes 20 en el duelo contra FC Köln que se efectuará en el Allianza Arena, a partir de las 2:30 de la tarde, en horario de nuestro país.

De otro lado, el panorama médico con los otros lesionados, indicó el dirigente que Jamal Musiala volvería antes de la fecha FIFA, mientras que piezas como Serge Gnabry e Ismael Saibari afrontan bajas más prolongadas. Y en el caso de Michael Olise no hay una tendencia establecida.

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Por lo tanto, el cuerpo técnico del Bayern deberá recomponer su ataque con las piezas disponibles para los compromisos inmediatos antes de la fecha FIFA. La hoja de ruta está trazada y el margen de espera definido: la explosividad, el desborde y los goles de Luis Díaz volverán a escena una vez finalizada la ventana internacional.

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