Rival de Argentina en el Mundial 2026, anotó golazo para Puskás; vea aquí el video

Este sábado 6 de diciembre, Kuwait cayó por 1-3 frente a Jordania; selección que compartirá grupo con Argentina en la Copa del Mundo 2026.

Evidentemente, desde que se confirmó dicha noticia, el cuadro jordano ahora tiene más ojos encima, teniendo en cuenta que enfrentará a la actual campeona del mundo.

Es por eso que, el auténtico golazo de tiro libre por parte de Abu Taha, ha tenido gran repercusión y protagonismo en las redes sociales. ¡Qué 'pintura'!



Vea el golazo de Jorndania HOY, por la Copa Árabe:

🤯🇯🇴 POR FAVOR, EL GOLAZO DE TIRO LIBRE DE JORDANIA HOY EN LA COPA ÁRABE. pic.twitter.com/n5ASceJfT5 — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) December 6, 2025