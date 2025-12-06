Síguenos en:
Tendencias:
MUNDIAL 2026
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / "Nacional es grandeza, es un equipo a la altura de los mejores de Sudamérica, al nivel de Europa"

"Nacional es grandeza, es un equipo a la altura de los mejores de Sudamérica, al nivel de Europa"

A Nacional le reconocen su organización e infraestructura, algo que queda en evidencia entre los jugadores que defendieron sus colores a través de la historia. Acá un testimonio de un ganador con el verde.

Por: Óscar Javier Ostos Mayorga
Actualizado: 6 de dic, 2025
Comparta en:
Andrés 'Rifle' Andrade en acción de juego, durante su etapa por Atlético Nacional.
Andrés 'Rifle' Andrade en acción de juego, durante su etapa por Atlético Nacional.
Foto: Colprensa.

Publicidad

Publicidad

Publicidad