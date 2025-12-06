"Nacional es grandeza, es un equipo a la altura de los mejores de Sudamérica, al nivel de Europa"

Andrés 'el Rifle' Andrade acumula un amplia carrera deportiva, con un reciente paso por Boca Juniors, de la Primera B del fútbol colombiano. Y aunque guarda recuerdos de sus pasos por América, Huila y Tolima; el equipo que lo dejó marcado fue Atlético Nacional, en el que jugó entre 2020 y 2022 y con el que ganó títulos como Liga y Copa Betplay.

"Nacional es grandeza, eso me lo demostró en el tiempo que estuve ahí, que es un equipo grande, cómo te tratan, en la infraestructura que tienen, en las instalaciones, en la cantidad de trabajadores que tienen para ti. Es un equipo al nivel de los mejores de Sudamérica, de Europa. Se quedó en mi corazón, yo me quedé en el corazón de los hinchas, eso fue importante", resaltó el vallecaucano al pasar en una extensa entrevista en nuestra sección el 'Anecdotario'.

Juan Carlos Osorio en su paso como entrenador de Atlético Nacional. Foto: Colprensa.

¿Por qué tan importante Nacional para usted?

"Porque fue el equipo que me dio esa confianza de volver a jugar en nuestro país. Venía de un año en Atlas, en donde no la pase bien, venía con mi sueño de estar en Selección Colombia y se logró. Y en eso tiene que ver el profesor Juan Carlos Osorio. El que más me enseñó fue él, es el técnico al que le debo el hecho de estudiar el fútbol, de prepararme para ser entrenador. Destaco esa capacidad que él tiene para explotar la capacidad de uno".

¿Por qué lo cautivó Osorio?

"Osorio me cautivó por la forma de entrenar, el conocimiento del fútbol que tiene, la forma en la que preparaba los partidos, se sabía que lo que él nos decía, al final se iba a dar en los partidos, el hecho de salir jugando desde atrás y a los volantes ofensivos nos decía en qué zona nos teníamos que parar, que él nos hacía llegar el balón ahí. Muy bien en todo. Obviamente yo lo puedo decir, que tuvimos una conexión con él, yo era de los jugadores importantes de Nacional, él me explicó la rotación y me parece que Colombia debería aprovechar más la capacidad que tiene".



¿Cómo fue ser campeón con el conjunto 'verdolaga'?

"Nosotros fuimos campeones en Copa en Pereira, siempre ganamos fuera de Medelín, porque en Liga fuimos campeones en Ibagué. Siempre estuvieron mis padres, mi esposa, mis hijos, mis hermanos, los familiares de mi esposa y esa sensación de ser campeón en Colombia fue indescriptible, una emoción grande, una celebración en la que compartimos con los compañeros, en la que tomamos, y ya al llegar a Medellín nos pasmamos".