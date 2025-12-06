Luis Díaz recibió dura noticia en partido contra Stuttgart y que preocupa a todos en Bayern Múnich

Nueva salida de Luis Díaz con Bayern Múnich en la Bundesliga. El guajiro ocupó, como es habitual, un lugar por la banda en la escuadra 'bávara' ante Stuttgart, este sábado. El de Barrancas generó un par de opciones claras de cara al arco, pero no estuvo fino en la definición; aunque hay que agregarle una asistencia. Su equipo goléo 0-5 en el Mercedes-Benz Arena; sin embargo, generó una mala noticia para Vincent Kompany y sus compañeros.

¿Qué pasó con Luis Díaz y por qué causó preocupación en Bayern Múnich? Así las cosas, el exLiverpool y figura de la Selección Colombia le propició una falta a Jamie Leweling del Stuttgart en medio de la contienda, lo que generó posteriormente que el árbitro le mostrara tarjeta amarilla.

Luis Díaz, atacante colombiano, en un partido del Bayern Múnich, por la Bundesliga Getty Images

Esa cartulina amarilla al minuto 62 significó que Díaz Marulanda acumulara su quinta en el campeonato, y por tanto, será baja en el siguiente compromiso de los 'bávaros' en el certamen alemán que será frente al Mainz.



"Quinta tarjeta amarilla de la temporada para Luis Díaz, se perderá el partido ante el Mainz la próxima semana", se leyó en la cuenta en X de 'Bayern & Germany' que cubre toda la actualidad de los dirigidos por Komapny.

Sin duda, una mala noticia para la escuadra roja de Baviera que pierde una ficha clave en el ataque, ya que el exJunior ha conformado una buena sintonía en el campo de juego con Harry Kane y Michael Olise.

5th yellow card of the season for Luis Díaz, will miss the game against Mainz next week — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) December 6, 2025

Recordemos que 'Lucho' tampoco ha podido ver acción en el último juego de Bayern en la Champions League, a causa de la sanción impuesta por la UEFA. Su castigo fue reducido a un partido y volverá hasta el cotejo contra Union Saint-Gilloise, del 21 de enero del 2026. No estará en la contienda del martes 9 de diciembre frente al Sporting Lisboa de Luis Javier Suárez.

¿Cuándo y a qué hora es Bayern Múnich vs. Mainz 05?

El calendario de la Bundesliga 2025/2026 indica que este compromiso está pactado para el próximo domingo 14 de diciembre en el Allianz Arena, en horario de las 11:30 de la mañana en horario de Colombia.

Luego de la goleada contra Stuttgart, los 'bávaros' llegaron a 37 puntos y miran a todos desde la cima, tras 13 partidos disputados.