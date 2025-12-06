¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, antes del Mundial 2026?

La Selección Colombia ya está en modo Mundial 2026. Después de haber asegurado su cupo a la cita orbital, tras finalizar tercera en las Eliminatorias Sudamericanas, se enfocó en el gran objetivo, más cuando ya se realizó el sorteo de la fase de grupos. El pasado viernes 6 de diciembre, se conoció que enfrentará a Portugal, Uzbekistán y el ganador de uno de los repechajes intercontinentales.

Justamente, quien completaría el grupo K, donde está la 'tricolor', sería Nueva Caledonia, Jamaica o República del Congo. En marzo de 2026 se conocerá quién es y, de paso, en ese mismo mes se llevará a cabo una doble fecha FIFA, con el fin de que las demás selecciones ultimen detalles. Allí, la Selección Colombia tendrá acción y así lo dio a conocer la periodista de Gol Caracol, Marina Granziera.

"Nos encontramos en el hotel, en Estados Unidos, donde se sabrá cómo quedarán los horarios, sedes, estadios y todo lo relacionado con el calendario completo, pero, pese a que la Federación Colombiana de Fútbol no lo confirma, ya pasaron algunos miembros de la delegación de Francia y nos informaron que ya es un hecho y sellado el partido de fogueo para el mes de marzo contra Colombia", dijo.

Luis Díaz y Daniel Muñoz, figuras de la Selección Colombia que estarán en el Mundial 2026 AFP

Pero no fue lo único y dio más detalles. "Ya está definido. La otra rival es Croacia, que el entrenador Zlatko Dalić lo dio a conocer, en una rueda de prensa, de manera inesperada para los que estábamos presentes. Serán rivales europeos para el próximo fecha FIFA, como quería el director técnico, Néstor Lorenzo", sentenció. De igual manera, el periodista Juan Camilo Vargas complementó la información.



"Francia confirma sus dos amistosos, en su página oficial. El primero de ellos será contra Brasil, el 26 de marzo de 2026, y el segundo de ellos, se llevará a cabo el 29 de marzo, frente a Colombia", puntualizaron en la transmisión oficial de la segunda parte del sorteo del Mundial 2026, que se llevó a cabo este sábado 6 de diciembre, en territorio estadounidense, con la presencia de varias figuras.