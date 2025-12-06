Síguenos en:
¿Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia, antes del Mundial 2026?

Ya se confirmó un rival para la fecha FIFA de marzo y se cumplió el deseo del técnico de la Selección Colombia, Néstor Lorenzo, de enfrentar a un equipo europeo.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 6 de dic, 2025
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, celebra un gol en Eliminatorias Sudamericanas
James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia, celebra un gol en Eliminatorias Sudamericanas
AFP

