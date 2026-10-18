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Gol Caracol  / "Sabíamos cómo iba a ser todo cuando juegas contra Real Madrid; hubo una clara agresión"

"Sabíamos cómo iba a ser todo cuando juegas contra Real Madrid; hubo una clara agresión"

El partido entre Sevilla y Real Madrid, disputado en el estadio Santiago Bernabéu, por la fecha 9 de La Liga de España, tuvo una polémica que generó unas duras declaraciones.

Por: EFE
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Real Madrid venció 4-1 a Sevilla, por La Liga de España
Real Madrid venció 4-1 a Sevilla, por La Liga de España
AFP

Juan Iglesias, defensa del Sevilla, afirmó este domingo, después de perder 4-1 frente al Real Madrid, que Arda Güler tuvo que ser expulsado por una agresión a Peque y lamentó el arbitraje que recibió su equipo en el Bernabéu.

Real Madrid se impuso al Sevilla por la Liga de España.
Real Madrid se impuso al Sevilla por la Liga de España.
Foto: AFP

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"Hemos estado en el partido, lo hemos intentado. Ha sido un partido que se ha decidido por decisiones que se han tomado. Creo que ha sido una agresión a Peque en la primera parte. He visto la acción de Güler a Peque que me ha parecido una agresión. La he visto en el descanso. Y luego uno de los goles de ellos es una falta que ni han repetido en televisión. Sabíamos a lo que veníamos. Hay que hacer autocrítica también, pero ha habido decisiones que no han salido de nuestra parte", dijo en Movistar Plus.

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"Muchas veces no se puede hablar con los árbitros y no te lo permiten. Nos han dicho que nos fuéramos porque nos sacaban tarjeta y al final para qué vas a ir, para ganarte una tarjeta. Sabíamos a lo que veníamos y cómo iba a ser todo", insistió.

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