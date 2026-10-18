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Gol Caracol  / Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Sevilla

Cómo quedó la tabla de posiciones en la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Sevilla

Este domingo, Real Madrid mostró contundencia frente al Sevilla en duelo por la novena jornada de la Liga de España, sumando tres puntos valiosos antes del clásico contra Barcelona.

Por: AFP
Actualizado: 18 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Real Madrid se impuso al Sevilla en partido por la Liga de España.
Real Madrid se impuso al Sevilla en partido por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

A una semana de un Clásico decisivo contra el FC Barcelona, el Real Madrid recuperó la sonrisa, y por fin algo de juego, con un doblete de Kylian Mbappé en el triunfo 4-1 sobre el Sevilla, este domingo, en el estadio Santiago Bernabéu.

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Las polémicas constantes que marcan el día a día de la 'Casa Blanca' no han desaparecido todas, ni mucho menos, y los cánticos de los aficionados madridistas reclamando la dimisión del presidente de LaLiga, Javier Tebas, se encargaron de recordarlo durante todo el encuentro.

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Pero ese ruido quedó por fin relegado a un segundo plano gracias a una actuación colectiva completa y a los golazos de Arda Güler (30'), Kylian Mbappé, autor de un doblete (37' y 61' de penalti a lo Panenka), y Yan Diomandé (82'), que permiten a los merengues (3º) mantenerse a seis puntos del Barcelona, líder con el 100 por ciento de los puntos ganados.

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Decisivo en la remontada 4-3 contra la AS Roma el miércoles, Güler, titular como interior al lado de Aurélien Tchouaméni en lugar del capitán merengue, Federico Valverde, desplazado al lateral derecho, volvió a deleitar con su zurda y limpió la escuadra izquierda sevillista para abrir el marcador a la media hora de juego.

Real Madrid se impuso al Sevilla por la Liga de España.
Real Madrid se impuso al Sevilla por la Liga de España.
Foto: AFP

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- Mbappé, obra de arte y Panenka -

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Impreciso al inicio del partido, Mbappé privó involuntariamente de marcar a Valverde, cuyo disparo potente iba a portería (17'), antes de firmar un doblete.

Primero puso de pie al Bernabéu al acertar con un control orientado de espaldas, giro completo y doble contacto para batir al portero y después remató a lo Panenka un penalti que él mismo había provocado.

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El delantero francés, abucheado por parte de sus propios aficionados el fin de semana pasado, recibió una gran ovación en el minuto 85 cuando cedió su puesto a Carlos Espí.

kylian-mbappe-gol-real-madrid-sevilla-la-liga-españapng
Kylian Mbappé, delantero francés, celebra su gol con Real Madrid frente a Sevilla en La Liga de España
Kylian Mbappé, delantero francés, celebra su gol con Real Madrid frente a Sevilla en La Liga de España

Los sevillistas (6º), que se toparon con un enorme Thibaut Courtois, habían reclamado en vano una tarjeta roja en la primera parte por un codazo de Güler sobre Peque que podría haber cambiado el rumbo del partido (23').

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Redujeron diferencias en la recta final gracias a un gol del joven Manuel Bueno, que castigó una pérdida de balón de Mbappé (80'), antes de encajar un cuarto tanto con un cañón del marfileño Yan Diomandé, recompensado por su perseverancia en la banda izquierda en sustitución de Vinícius Junior, sancionado con cuatro partidos.

Tabla de posiciones de la Liga de España, tras Real Madrid 4-1 Sevilla:

PosicionesEquipoPJGEPGFGCDGPuntos
1Barcelona99003993027
2Atlético Madrid97111981122
3Real Madrid97022391421
4Real Betis96121614219
5Real Sociedad95131717016
6Sevilla94231416-214
7Alavés93241310311
8Celta de Vigo9252107311
9Deportivo92521312111
10Osasuna93241018-811
11Athletic72327619
12Villarreal9234131309
13RCD Espanyol92251112-18
14Rayo Vallecano72231116-58
15Getafe8224410-68
16Racing de Santander92251325-128
17Levante81431216-47
18Elche C. F.91441117-67
19Valencia C. F.9135615-96
20Málaga9045618-124
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