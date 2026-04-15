Santa Fe aguantó hasta donde pudo: vea el gol de Raniele para Corinthians en Libertadores

Independiente Santa Fe realizó un buen planteamiento en territorio brasileño, este miércoles 15 de abril, por la fecha 2 de la Copa Libertadores. Y es que Corinthians no pudo abrir el marcador en el primer tiempo e incluso, se salvó de unas cuantas llegadas que generó el 'león'. Sin embargo, la resistencia del 'rojo capitalino' terminó.

Cuando recién empezaba la parte complementaria, exactamente al minuto 51, se ejecutó un tiro de esquina que dio sus frutos. El balón llegó a la zona donde estaba Raniele, quien, cerca del área chica, definió a la perfección para el 1-0, desatando la fiesta y locura en el Neo Química Arena. Baldado de agua fría para los 'cardenales'.

Corinthians vs. Santa Fe. Getty Images.

Vea el gol de Raniele con Corinthians vs Santa Fe por la Libertadores

Gol de Corinthians



Santa Fe cae por la mínima vs. Corinthians en Brasil



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