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Gol Caracol  / Santa Fe aguantó hasta donde pudo: vea el gol de Raniele para Corinthians en Libertadores

Santa Fe aguantó hasta donde pudo: vea el gol de Raniele para Corinthians en Libertadores

En el Neo Química Arena, por la fecha 2 del grupo E, a Corinthians le costó más de la cuenta, pero, al final, la pelota quieta fue la solución para abrir el marcador.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Raniele anotó para Conrinthians contra Santa Fe por la Copa Libertadores 2026
Raniele anotó para Conrinthians contra Santa Fe por la Copa Libertadores 2026
Getty Images

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