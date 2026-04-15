Procupación en la Selección Colombia y River Plate; Juan Fernando Quintero se lesionó

Mala suerte para Juan Fernando Quintero. Desde la llegada de Eduardo Coudet, perdió protagonismo, siendo un habitual suplente. Sin embargo, este miércoles 15 de abril, por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026, tuvo su oportunidad, teniendo en cuenta que el entrenador hizo rotación en la nómina. Por eso, la ilusión era grande.

Pero las cosas se desvanecieron. A pesar de haber empezado como titular, solo estuvo 50 minutos en cancha, ya que se lesionó. Con gestos de dolor, pidió el cambio, se retiró del campo de juego y dio paso a Kendry Páez. De inmediato, el entrenador lo consoló y 'Juanfer' se sentó, se tomó la cabeza, y se lamentó por lo acontecido.



Así fue la lesión de Juan Fernando Quintero en la Copa Sudamericana 2026

OTRA MALA NOTICIA PARA RIVER A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Juanfer se lesionó, pidió el cambio y en su lugar ingresó Kendry Páez.



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