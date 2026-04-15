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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / Procupación en la Selección Colombia y River Plate; Juan Fernando Quintero se lesionó

Procupación en la Selección Colombia y River Plate; Juan Fernando Quintero se lesionó

Todo ocurrió en el partido de la 'banda cruzada' contra Carabobo, por la fecha 2 de la Copa Sudamericana, donde Juan Fernando Quintero había empezado como titular.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana
Juan Fernando Quintero, mediocampista colombiano de River Plate, en la Copa Sudamericana
AFP

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