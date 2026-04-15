Procupación en la Selección Colombia y River Plate; Juan Fernando Quintero se lesionó

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Mala suerte para Juan Fernando Quintero. Desde la llegada de Eduardo Coudet, perdió protagonismo, siendo un habitual suplente. Sin embargo, este miércoles 15 de abril, por la fecha 2 de la Copa Sudamericana 2026, tuvo su oportunidad, teniendo en cuenta que el entrenador hizo rotación en la nómina. Por eso, la ilusión era grande.
Pero las cosas se desvanecieron. A pesar de haber empezado como titular, solo estuvo 50 minutos en cancha, ya que se lesionó. Con gestos de dolor, pidió el cambio, se retiró del campo de juego y dio paso a Kendry Páez. De inmediato, el entrenador lo consoló y 'Juanfer' se sentó, se tomó la cabeza, y se lamentó por lo acontecido.
OTRA MALA NOTICIA PARA RIVER A DÍAS DEL SUPERCLÁSICO: Juanfer se lesionó, pidió el cambio y en su lugar ingresó Kendry Páez.— SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026
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#AHORA - En la previa del Superclásico, Juanfer Quintero sintió una molestia y pidió el cambio vs. Carabobo en la CONMEBOL #Sudamericana. pic.twitter.com/LRUxbeDHRe— SportsCenter (@SC_ESPN) April 16, 2026