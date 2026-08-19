🔴 Santa Fe vs River Plate EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana

✅ LLEGÓ RIVER A EL CAMPÍN
📍🏟️ Estamos 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Wqp7oLeusq— River Plate (@RiverPlate) August 19, 2026
📍🏟️ Estamos 💪#VamosRiver ⚪️🔴⚪️ pic.twitter.com/Wqp7oLeusq— River Plate (@RiverPlate) August 19, 2026
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La nómina titular del León 🦁 para enfrentar a River Plate por los octavos - ida de la CONMEBOL Sudamericana 🏆#VamosSantaFe pic.twitter.com/5JlAleYHKV— Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 19, 2026
El encuentro será a las 7:30 p.m. (hora colombiana). Se podrá ver EN VIVO por ESPN.
Se viene la ida de octavos de final.
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