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Gol Caracol  / 🔴 Santa Fe vs River Plate EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana
EN VIVO

🔴 Santa Fe vs River Plate EN VIVO; minuto a minuto del partido de Copa Sudamericana

Este miércoles Santa Fe recibe en el estadio Nemesio Camacho El Campín, a River Plate, en la ida de octavos de final de la Copa Sudamericana 2026.

Por: Gianmarco SoteloPeriodista deportivo Gol Caracol 
Actualizado 19 de ago, 2026
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Independiente Santa Fe espera por la decisión de Conmebol sobre el partido con River Plate, tras terremoto en Colombia
Independiente Santa Fe espera por la decisión de Conmebol sobre el partido con River Plate, tras terremoto en Colombia
AFP
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  • 06:37 p. m. - Santa Fe vs River Plate
    ✅ LLEGÓ RIVER A EL CAMPÍN

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  • 06:36 p. m. - Santa Fe vs River Plate
    ✅ TITULARES DE SANTA FE

  • 05:50 p. m. - Copa Sudamericana 2026
    ⌚ ¿A QUÉ HORA ES SANTA FE VS RIVER PLATE?

    El encuentro será a las 7:30 p.m. (hora colombiana). Se podrá ver EN VIVO por ESPN.

  • 05:49 p. m. - COPA SUDAMERICANA 2026
    🔴 BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DE SANTA FE VS RIVER PLATE

    Se viene la ida de octavos de final.

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