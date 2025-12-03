Síguenos en:
Tendencias:
MILLONARIOS
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / El Pep Guardiola y el grave problema que le quita la tranquilidad en el Manchester City

El Pep Guardiola y el grave problema que le quita la tranquilidad en el Manchester City

El estratega 'ciudadano' se reveló en rueda de prensa y habló del 'dolor de cabeza' que lo tiene pensando en el Manchester City. Se confesó en rueda de prensa.

Por: EFE
Actualizado: 3 de dic, 2025
Comparta en:
Editado por: Gol Caracol
Pep Guardiola, entrenador español del Manchester City, en un partido de la Premier League
Pep Guardiola, entrenador español del Manchester City, en un partido de la Premier League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad