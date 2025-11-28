¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY a la Selección Colombia femenina vs. Bolivia?

Este viernes 28 de noviembre, la Selección Colombia femenina se enfrentará a Bolivia en La Paz, por el duelo correspondiente a la tercera jornada de la Liga de Naciones, que otorga un cupo a la próxima Copa del Mundo.

Cabe destacar que el combinado 'tricolor' actualmente es líder parcial con puntaje perfecto, después de haber ganado en sus dos primeras salidas, frente a Perú y Ecuador respectivamente.

¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY a la Selección Colombia vs. Bolivia, por la Liga de Naciones?

Después de un lúcido inicio en el certamen continental, ahora las dirigidas por Ángelo Marsiglia volverán a la acción frente a un cuadro boliviano, que espera hacerse fuerte en casa, con la altura como principal aliado.

La Selección Colombia Femenina es líder de la Liga de Naciones. Foto: FCF.

Este encuentro, correspondiente a la tercera fecha de la Liga de Naciones, tendrá transmisión exclusiva de Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com; la marca oficial de la Selección Colombia, en todas sus categorías, desde tiempos inmemorables.



El partido está estipulado iniciar a las 4:00 p.m. (hora colombiana).



¿Cómo viene la Selección Colombia femenina?

El cuadro 'cafetero' inició su participación en este torneo continental, con un triunfo por 4-1 frente a Perú, en el estadio Atanasio Girardot. En este juego, Leicy Santos anotó por duplicado; mientras que Daniela Montoya e Ivonne Chacón sellaron la goleada.

Días después, para la segunda jornada de la Liga de Naciones, la Selección Colombia femenina derrotó 1-2 a Ecuador en el estadio Rodrigo Paz Delgado, de Quito, con goles de Leicy Santos y Daniela Montoya.

Jugadoras de la Selección Colombia femenina festejando triunfo en la Liga de Naciones. Foto: X de la Selección Colombia.

De esta manera, las dirigidas por Ángelo Marsiglia suman seis puntos de seis posibles, con un rendimiento perfecto. No obstante, ahora con Bolivia en La Paz, el objetivo sera ganar para seguir en la parte más alta de la tabla de posiciones, en el objetivo de asegurar su cupo para la Copa del Mundo, que se realizará en 2027.