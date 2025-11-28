Síguenos en:
¿A qué hora y por dónde ver EN VIVO HOY a la Selección Colombia femenina vs. Bolivia?

La 'tricolor' vuelve al ruedo en la Liga de Naciones, este viernes 28 de noviembre, enfrentando a una Bolivia que buscará sacar provecho en La Paz. EN VIVO por Ditu y Gol Caracol.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 28 de nov, 2025
Selección Colombia femenina venció 4-1 a Perú en la fecha 1 de la Liga de Naciones.
Selección Colombia femenina venció 4-1 a Perú en la fecha 1 de la Liga de Naciones.
Foto: AFP

