Selección Colombia vs. Bolivia; hora y dónde ver EN VIVO a la 'tricolor en la Liga de las Naciones

La Selección Colombia femenina continúa firme en su camino en la Liga de Naciones Conmebol, certamen en el que ha tenido un arranque ideal y que resulta clave en sus aspiraciones mundialistas. Tras imponerse 4-1 a Perú en Medellín y vencer 1-2 a Ecuador en Quito, el equipo dirigido por Ángelo Marsiglia llega como líder y con la motivación en lo más alto de cara a la tercera jornada del torneo. Con seis puntos, la ‘tricolor’ sabe que un nuevo triunfo la acercaría aún más al objetivo principal: clasificarse al Mundial Femenino de Brasil 2027.

Este campeonato entrega dos cupos directos a la cita orbital y otros dos para el repechaje, por lo que cada duelo se disputa con intensidad y máxima concentración. En esta ocasión, Colombia se prepara para enfrentar a una selección boliviana que, aunque no ha tenido un inicio positivo, espera hacerse fuerte en la altura de La Paz, que siempre exige una preparación física y táctica especial.

Selección Colombia femenina vs. Bolivia; hora y dónde ver EN VIVO

Este sábado 28 de noviembre, la Selección Colombia femenina se medirá con Bolivia en el Estadio Hernando Siles de La Paz, a partir de las 4:00 p. m. (hora colombiana) y lo podrá ver EN VIVO y gratis por la señal principal de Caracol Televisión, la aplicación de Ditu (https://ditutv.lat/descargar/) y en el portal de Gol Caracol, haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos y desde nuestro canal de YouTube (https://www.youtube.com/golcaracol)



Lista de convocadas de la Selección Colombia para la Liga de Nacional Conmebol

Arqueras: Katherine Tapia (Palmeiras-BRA), Luisa Agudelo (Deportivo Cali), Natalia Giraldo (América de Cali).



Defensas: Ana María Guzmán (Utah Royals-USA), Liz Osorio (Atlético Nacional), Carolina Arias (América de Cali), Manuela Vanegas (Brighton-GBR), Daniela Arias (San Diego Wave-USA), Jorelyn Carabalí (Brighton-GBR), Mary José Álvarez (Atlético Nacional), Yirleidis Quejada (Pachuca-MEX).

Centrocampistas: Ilana Izquierdo (Atlético San Luis-MEX), Leicy Santos (Washington Spirit-USA), Daniela Montoya (Grêmio-BRA), Mariana Muñoz (América de Cali), Marcela Restrepo (Monterrey-MEX), Juana Ortegón (Independiente Santa Fe).

Delanteras: Valerin Loboa (Deportivo Cali), Gabriela Rodríguez (Cruzeiro-BRA), Greicy Landázury (Palmeiras-BRA), Wendy Bonilla (Pumas-MEX), Ivonne Chacón (Chicago Stars-USA), Linda Caicedo (Real Madrid-ESP).