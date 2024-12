"A Richard Ríos, le vi cosas especiales, gracias a la manera como empezó su carrera"

Richard Ríos está en el mejor momento de su carrera. Con tan solo 24 años, se consolidó en Palmeiras y, de paso, se ganó un lugar en la Selección Colombia . Así lo contó el director técnico, Néstor Lorenzo , en entrevista con el periodista Juan Pablo Varsky, en el canal de YouTube, 'Clank!'. Allí, no se guardó ni un solo elogio para el mediocampista; además, explicó cómo fue llevando su camino y ha sido clave en el proceso de la 'tricolor', tanto en Eliminatorias Sudamericanas como en la Copa América, donde el combinado patrio fue subcampeón.

¿Cuál fue su evaluación de la Selección Colombia, antes de asumir?

"Mi espectro lo empecé a descubrir poco a poco. De Mundial a Mundial, se debe realizar un recambio. La Selección Colombia estaba golpeada por no ir a Qatar, entonces el recambio tenía que dar algo nuevo al equipo. Eso se dio paso a paso, hablando, mirando, descubriendo. Quería una base de jugadores que conocieran y pudieran llevar a los nuevos a adaptarse de la mejor manera. Al hacer debutar a un jugador, lo que no puede pasar es que fracase, porque si pasa, es culpa tuya. A Jhon Jáder Durán, lo traje a los 18 años, estando en el Chicago de la MLS, después pasó al Aston Villa, así que la Selección es un trampolín hacia situaciones mejores para todos. Cuando uno los pone, hay que crear un ecosistema para que rinda y muestre sus virtudes. Lo mismo pasó con otros como Richard Ríos, que era suplente en Palmeiras, pero veía cosas que le podía aportar a la Selección y lo fuimos instalando de a poco".

¿Cuál es el vínculo entre el futbolista colombiano y la Selección?

"Este grupo recuperó el sentido de pertenencia. En toda Latinoamérica, se busca al héroe y al culpable, entonces responsabilizar a alguien de un fracaso es como premiar a solo uno del éxito. Las instituciones deben ser sólidas, sin importar la persona. Se ha trabajado lo mental y grupal, haciendo entender que el equipo es el que hace destacar al individuo. A veces, el error es depender de una persona. Armamos un grupo espectacular, de personas muy humanas, que quieren lo mismo".

¿De qué manera trabajan el día a día?

"Como cuerpo técnico, seguimos a 50 jugadores, que es la lista de bloqueados, son casi cuatro por posición. Si se cae uno, va el que sigue en la lista y de esa manera, se sigue la actualidad. Desde el rendimiento, algunos ya están consolidados, pero siempre hay tres o cuatro espacios para motivar al que está bien y hacer esperar al que no está en su mejor momento y se preocupe por llegar y volver bien. Todo es dinámico. Semana a semana, van cambiando cosas. Tratamos de ser lo más justos posible".

Richard Ríos con la selección Colombia. CHANDAN KHANNA/AFP

¿Cree que es el equipo que esperaba armar?

"Lo ideal es efímero. Empecé con 4-3-3 y James Rodríguez no jugaba; hasta que no estuvo bien, se esperó. Él quería jugar siempre, pero lo hablamos y nos entendimos. En ese entonces, hubo otros jugadores que aparecieron. Hay dos futbolistas que se impusieron en el tiempo, que son Richard Ríos y Jhon Arias. En este último, vi una característica que podía usar en diferentes posiciones. Es muy variable. Hay jugadores que están esperando y cuando se pongan a punto, llegarán".

¿Qué tiene Richard Ríos, que lo ha nombrado varias veces?

"Yo me crie en el baby fútbol. Allí, me vieron y me llevaron, así que lo entiendo. A Richard Ríos, le vi cosas especiales. En espacios reducidos, tienes que decidir rápido, se tiene una visión más corta y él tenía eso, gracias a la manera como empezó su carrera. Además, aprendió a hacer los recorridos largos, siendo lateral derecho en el Flamengo Sub-20. Su condición técnica es buena y es un volante interior ideal. Sabe leer el juego bien, decide de buena manera, su rapidez mental es impresionante".